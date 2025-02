Santos renova o contrato de Soteldo até o final de 2028

O Santos renovou o contrato de Yeferson Soteldo nesta quarta-feira. O novo vínculo é válido até o final de 2028 e já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O antigo contrato tinha duração até junho de 2027. A diretoria do Peixe decidiu se antecipar com a renovação após o atacante ser ventilado em outras equipes.

No fim de janeiro, inclusive, Soteldo chegou a pedir para sair do Alvinegro Praiano depois de se incomodar com uma fala do técnico Pedro Caixinha. O comandante se reuniu com o jogador de 27 anos e aparou as arestas.

O atacante retornou de empréstimo ao Grêmio no começo deste ano. No Campeonato Paulista, o venezuelano já soma seis partidas, todas como titular, e duas assistências.

Considerando as três passagens que tem pelo Santos, Soteldo tem 150 jogos com a camisa alvinegra, além de 21 gols e 28 assistências.

O Peixe entra em campo na noite desta quarta-feira, quando visita o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola na Neo Química Arena a partir das 21h35 (de Brasília).