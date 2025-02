Santos mira 1° vitória como visitante no ano e tenta superar péssimo retrospecto em Itaquera

O Santos enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Peixe vê o clássico como uma oportunidade de vencer sua primeira partida como visitante nesta temporada.

A equipe comandada por Pedro Caixinha não ganhou nenhuma vez fora de casa em 2025. Foram quatro jogos disputados longe da Vila Belmiro até aqui: duas derrotas (contra Velo Clube e São Bernardo) e dois empates (diante da Ponte Preta e do Novorizontino).

Para isso, entretanto, o Alvinegro Praiano precisará superar o péssimo retrospecto em Itaquera. Desde a inauguração da arena do Corinthians, o Santos venceu apenas dois compromissos no local.

O Peixe mediu forças contra o rival no estádio em 18 oportunidades. Além dos dois triunfos, o time sofreu nove derrotas e empatou outras sete vezes - apenas 24% de aproveitamento.

Pesa a favor do Peixe o histórico de Neymar na Neo Química Arena. Ele nunca perdeu no local. Foram cinco partidas pela Seleção Brasileira no estádio, com cinco vitórias, um aproveitamento de 100%.

Além disso, nestes cinco jogos, o craque marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências.

O último clássico entre Corinthians e Santos na Neo Química Arena ocorreu em outubro de 2023. Na oportunidade, as equipes ficaram no 1 a 1. O resultado, à época, deu um fôlego ao Peixe na briga contra o rebaixamento, mas não alterou o roteiro. O clube acabou caindo para a Série B do Brasileirão.

O duelo alvinegro ocorre a partir das 21h35 (de Brasília) desta quarta-feira.

O Santos, no momento, está fora da zona de classificação à próxima fase do Estadual. Mesmo após a chegada de Neymar, o time tem patinado e ocupa a terceira posição do Grupo B, com nove pontos, mesma pontuação da segunda colocada Portuguesa. O líder é o Guarani, com 10. Já o Bragantino, lanterna com oito, completa a chave.