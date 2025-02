Rony se anima com proposta e 'clubinho do Palmeiras' no Atlético-MG

A transferência de Rony para o Atlético-MG ainda não está sacramentada, mas o Palmeiras tem motivos para acreditar que enfim poderá encerrar a novela com o atacante no mercado da bola.

O que aconteceu

Rony ficou animado com a possibilidade de atuar ao lado de velhos conhecidos de anos importantes no Palmeiras. O Atlético-MG tem em seu elenco um "clubinho" de ex-Palmeiras: os meios-campistas Patrick (promessa da base alviverde que treinou algumas vezes com os profissionais), Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, e o atacante Deyverson.

Jogador acredita que pode reencontrar sua melhor forma com Cuca. O técnico é um dos grandes responsáveis pelo negócio em andamento. Ele gosta muito do futebol do camisa 10 alviverde e entende que ele será importante no elenco do Galo de 2025.

Palmeiras trata negócio por Rony com cautela após tantas novelas. Leila Pereira afirmou publicamente que o ciclo do jogador no Palmeiras estava encerrado, mas todas as propostas recebidas foram recusadas (Fluminense, Santos, Vasco e Grêmio). Além disso, teve a transferência frustrada para o Al Rayyan, do Qatar.

O negócio gira em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual). O Palmeiras fica com 50% do Palmeiras, o Athletico 35% e 15% são do próprio jogador.

A saída de Rony significa alívio financeiro para o Palmeiras. O jogador tem um dos maiores salários do elenco atualmente, e não estava sendo utilizado pelo técnico Abel Ferreira.

Na última temporada, Rony disputou 63 jogos, marcou 10 gols e deu 6 assistências. Desses 63 jogos apenas 27 foram como titular.