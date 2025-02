Rony de saída: Palmeiras mantém acordo com o Atlético-MG e não negociará atacante com o Vasco

O Palmeiras aceitou a proposta do Atlético-MG pela venda do atacante Rony e não irá voltar atrás na decisão, mesmo com o interesse do Vasco no jogador.

Na última terça-feira, Rony e seu estafe comunicaram o Palmeiras de que haviam aceitado a oferta do clube mineiro e, inclusive, pediram para que o atleta fosse dispensado do treino da manhã desta quarta-feira para dar andamento à negociação.

Contudo, apesar de Palmeiras e Atlético-MG terem iniciado a troca de contratos para concluir a transferência pela manhã, o Verdão ainda não tinha o documento do time mineiro em mãos e, então, não concordou em liberá-lo das atividades.

No início da tarde desta quarta-feira, conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Verdão tomou ciência, por meio da imprensa, que Rony teria acertado um contrato de quatro anos com o Vasco. E só depois que o empresário do atleta avisou o Palmeiras sobre o interesse do Cruzmaltino no jogador.

Após acordo entre Rony e Atlético-MG, o Palmeiras deu sua palavra ao clube de Belo Horizonte e decidiu não voltar atrás. Se o jogador e seu estafe mantiverem o acordo, o destino de Rony será Minas Gerais. Caso contrário, deve cumprir seu contrato com o Verdão.