Rodada NBA: Com 70 pontos da dupla KAT e Hart, Knicks vence o Pacers

Apenas quatro partidas movimentaram a rodada da NBA, liga norte-americana de basquete, na noite desta terça-feira. O New York Knicks visitou o Indiana Pacers, no Gainbridge Fieldhouse, e venceu por 128 a 115. O destaque da partida foi a dupla Karl-Anthony Towns e Josh Hart, que combinaram para 70 pontos.

O pivô anotou 40 pontos, pegou 12 rebotes e deu cinco assistências. Enquanto o ala Josh Hart anotou 30 pontos, pegou dez rebotes e deu cinco assistências. Pelo lado do Pacers, o nome do jogo foi Pascal Siakam, com 24 pontos, cinco rebotes e uma assistência.

Com o resultado, o Knicks segue na 3ª posição da Conferência Leste, com 35 vitórias e 18 derrotas. Por outro lado, o Pacers continua atrás do rival no Leste, na 4ª colocação, com 29 vitórias e 23 derrotas.

As duas equipes voltam à quadra nesta quarta-feira. O New York Knicks recebe o Atlanta Hawks, às 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden. Às 21 horas, o Indiana Pacers visita o Washington Wizards, na Capital One Arena.

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies

Também nesta terça-feira, o Phoenix Suns recebeu o Memphis Grizzlies, no Footprint Center. O time visitante venceu por 119 a 112, com grande atuação de Ja Morant, que anotou 26 pontos, pegou sete rebotes e deu seis assistências.

Além dele, o armador Desmond Bane marcou 20 pontos, pegou oito rebotes e deu quatro assistências. Já os 34 pontos de Kevin Durant, que ainda pegou três rebotes e deu três assistências, não foram suficientes para evitar a derrota do Suns.

Assim, o Grizzlies permanece na vice-liderança da Conferência Oeste, com 36 vitórias e 17 derrotas. O Suns, por sua vez, segue na 11ª posição do Oeste, fora da zona de classificação para o Play-in, com 26 derrotas e 27 vitórias.

O Memphis Grizzlies volta à quadra na madrugada desta quarta para quinta, quando visita o Los Angeles Clippers, às 00h30, no Intuit Dome. Também nesta quarta-feira, o Phoenix Suns encara o Houston Rockets, às 22h30, no Toyota Center.

Confira outros resultados da NBA nesta terça-feira

Chicago Bulls 92 x 132 Detroit Pistons

Philadelphia 76ers 103 x 106 Toronto Raptors