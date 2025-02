Próximo rival do São Paulo, Velo Clube celebra primeira viagem aérea de sua história

O Velo Clube irá realizar a primeira viagem aérea de sua história para a partida desta quinta-feira, quando enfrentam o São Paulo. A partida, válida pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, acontecerá no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

"Na partida de quinta-feira contra o São Paulo, em Brasília, o Velo Clube fará sua primeira partida oficial fora do Estado de São Paulo e também será a primeira vez na sua história que a delegação fará uma viagem aérea. Pode parecer simples, mas é o Velo fazendo história em 2025 indo cada vez mais alto e mais longe! Vamos em busca de um grande resultado para marcar esse momento!", escreveu o clube de Rio Claro, fundado em agosto de 2010, em suas redes sociais.

O jogo marca também o primeiro desafio do Velo Clube fora do estado de São Paulo. A equipe de Rio Claro precisa muito de um bom resultado para continuar firme na luta contra o rebaixamento no torneio estadual. O time é o lanterna do Grupo D, com cinco pontos e saldo negativo de cinco gols. Desta maneira, ocupa o 15º lugar da classificação geral e abre a zona da degola.

Esta é a primeira participação do Velo Clube na elite do Campeonato Paulista desde 1979. A alteração do local da partida, que inicialmente seria no Morumbis, ocorreu devido ao show da cantora colombiana Shakira, programado para o mesmo horário do duelo.

O São Paulo, por sua vez, líder do Grupo C do Paulista, com 14 pontos, tendo um jogo a menos que o vice-líder, Novorizontino, pode até mesmo confirmar sua classificação para o mata-mata do torneio nesta quinta-feira. Para isso, o Tricolor precisa vencer o Velo Clube e torcer por uma derrota do Noroeste, terceiro colocado de sua chave, contra o São Bernardo.