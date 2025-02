Protagonista! Gregory Robocop comemora primeira luta principal no UFC: "Privilégio"

No próximo sábado (15), Gregory Rodrigues entra pela décima vez em ação no Ultimate. A ocasião, porém, terá um gosto especial para o brasileiro, que está prestes a liderar seu primeiro evento na empresa: o UFC Vegas 102. Com um posto até então inédito de protagonismo para o duelo contra Jared Cannonier, na divisão dos pesos-médios (84 kg), 'Robocop', como é conhecido, comemorou a oportunidade que também pode servir como uma 'chance de ouro' para suas pretensões na organização.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Gregory evitou o clima de 'oba-oba' ao classificar o confronto como apenas mais uma em sua trajetória como artista marcial. Com os pés no chão, Robocop chega embalado por três vitórias consecutivas na liga presidida por Dana White. Caso tenha novamente o braço erguido após o UFC Vegas 102, o brasileiro pode, além de despontar no ranking da categoria, figurar diretamente no top 10, já que Cannonier é o atual sétimo colocado da listagem.

"Não vou tirar a grande oportunidade, você fazer um 'main event' dentro do UFC é muito grande. Algo que - muitos lutadores passam pelo UFC e não conseguem chegar nisso, fazer um 'main event'. Então vejo isso como um grande privilégio e oportunidade. Mas para mim é mais uma luta, mais um dia de trabalho. Sempre falo: 'Se luto três rounds, por que não lutar cinco?' Agora tenho dois rounds extras para acabar com esse cara. Estou muito feliz de estar fazendo a luta principal da noite. Mal posso esperar para ir até lá e dar meu show. Estou pronto para esse 'main event', para dar mais esse grande passo e me preparar para outros 'main events'. Esse vai ser só o primeiro de muitos", celebrou Rodrigues.

Preparação adequada

Se por um lado Robocop tem uma grande chance de avançar na categoria, por outro, ele, pela primeira vez desde que chegou ao UFC, em junho de 2021, terá que se preparar para um duelo de cinco rounds. Para isso, o brasileiro citou o longo camp de treinamento e os parceiros de equipe da 'Kill Cliff FC' mais experientes, que já passaram pela mesma situação, como fundamentais no processo de preparação - física e mental. Cerebral, Gregory promete não ir com muita sede ao pote e dosar o gás no que pode ser a luta mais importante de sua carreira até então.

"Esse, com certeza, foi, de longe, um dos camps mais intensos que eu já fiz. Mas foi muito bom para mim, porque eu peguei a luta com um bom tempo (de antecedência). Então fizemos todo um planejamento para nos preparar para os cinco rounds. Não tive que acrescentar ou mudar muita coisa. O que mudou mais foi o ritmo, porque tenho que pensar nos cinco rounds. Sou um cara que pensa nos rounds, nunca vou para uma luta pensando: 'Preciso acabar com isso antes'. Não. Round a round. A cada round tenho mais cinco minutos para fazer meu trabalho. Fora a experiência dos meus parceiros de treinos, que já lutaram cinco rounds, já disputaram títulos e foram campeões. Então tudo isso foi de grande ajuda", explicou o atleta rondoniense.

Além de Robocop, uma verdadeira legião de brasileiros também entra em ação no UFC Vegas 102. No card principal, Ismael Bonfim e Rodolfo Vieira duelam contra Nazim Sadykhov e Andre Petroski, respectivamente. Já na parcela preliminar do show, mais cinco atletas tupiniquins competem em busca das vitórias: Ketlen Esquentadinha, Valter Walker, Gabriel Bonfim, Jacqueline Cavalcanti e Rafael Estevam.