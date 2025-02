Primo de Khabib ironiza suposta obsessão de McGregor pelo algoz russo: "Levou uma surra"

Dois dos maiores astros que o MMA já produziu, Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov protagonizaram uma das rivalidades mais acaloradas da história dos esportes de combate. Não à toa, quando se enfrentaram, no UFC em 2018, o confronto terminou em briga generalizada entre as equipes. Sete anos depois, os resquícios dessa rixa ainda são claramente notados pelos fãs e até mesmo por pessoas próximas à situação. Este é o caso de Usman Nurmagomedov, primo de Khabib, que ironizou a atual postura do falastrão irlandês, indicando que 'Notorious' nutre uma espécie de obsessão por sua família.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', o atual campeão peso-leve (70 kg) do Bellator afirmou que a derrota categórica sofrida por McGregor contra Khabib ainda o atormenta até os dias de hoje. Isso, em sua visão, explicaria os reincidentes ataques virtuais de Conor direcionados ao wrestler russo e seu clã do Daguestão. Com falas racistas e até mesmo islamofóbicas, 'Notorious' tenta constantemente chamar a atenção do seu maior algoz, a fim de convencê-lo a abandonar a aposentadoria e, eventualmente, tirar uma revanche do papel.

"Talvez (ele seja obcecado) porque o Khabib deu uma surra nele. Ele quer uma revanche, mas terá que conviver com isso a vida inteira. Seus filhos vão conviver com isso a vida toda. Quando os filhos dele crescerem e tiverem uns 18 anos, as pessoas vão dizer: 'Seu pai tentou fazer uma maluquice, mas um cara do Daguestão veio até os EUA e deu uma surra nele'. Simples assim. É por isso que ele mal consegue dormir. Tem que conviver com isso. Sua família, seu legado, tudo está relacionado a isso. Ele perdeu para o Khabib quando tinha que ganhar. Mas não aconteceu, Khabib amassou ele, sua equipe e tudo pelo que ele trabalhou. Quando o Khabib venceu, ele não voltou a lutar e nem para a vida, acho. Ele passou a beber e bater em mulheres. Estúpido", alfinetou Usman.

Luta no Bellator reacendeu rixa

Por coincidência ou não, a mais recente luta do primo de Khabib, em janeiro deste ano, ajudou a reacender a rixa entre o russo e McGregor. Afinal de contas, Usman defendeu seu cinturão do Bellator contra Paul Hughes, um oponente, assim como Conor, irlandês. O contexto foi suficiente para que a comunidade do MMA desse mais atenção ao confronto que, mesmo indiretamente, colocou 'Notorious' e 'The Eagle' em lados opostos novamente.

Após cinco rounds equilibrados, Usman venceu Hughes por decisão majoritária e manteve o cinturão. Logo após a disputa, o desafiante foi até o corner de seu oponente e protagonizou uma interação amistosa com Khabib e membros de sua equipe. A atitude do irlandês foi extremamente criticada por McGregor, que questionou o nacionalismo do prospecto nas redes sociais. Algumas semanas depois, Conor foi além e chegou a cuspir no rosto de um fã de Khabib ao ser provocado pessoalmente.