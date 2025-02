Portuguesa desafia Água Santa para brigar por classificação no Paulistão

Vivendo um bom momento no Campeonato Paulista, a Portuguesa enfrenta o ameaçado Água Santa para deixar para trás a briga contra o rebaixamento e focar apenas na classificação à próxima fase da competição. O jogo será disputado nesta quarta-feira, às 19h30, no Distrital do Inamar, em Diadema, pela 9ª rodada.

A Portuguesa não perde há três rodadas e entrou na briga pela classificação no equilibrado Grupo B, que conta com Guarani, Santos e Red Bull Bragantino. A Lusa tem nove pontos e vem de triunfo sobre a Inter de Limeira por 2 a 0.

Já o Água Santa chega motivado após empatar com o Palmeiras por 1 a 1. A sua situação, no entanto, ainda é delicada. O time de Diadema é o lanterna do Paulistão e tem apenas cinco pontos. Para deixar a zona de rebaixamento, precisará dar uma resposta e voltar a vencer, o que não acontece há quatro jogos.

O Água Santa defende um tabu diante da Portuguesa, já que não perde para o rival desde 2021. No retrospecto geral, também leva vantagem. Foram sete vitórias, quatro derrotas e cinco empates.

Após cumprir suspensão diante do Palmeiras, o técnico Pintado está de volta à beira do campo para dirigir o Água Santa. Ele também terá o retorno de Nelsinho, que estava fora por acúmulo de cartões. Ele deve entrar na vaga de Davi Gomes no meio campo.

"Quero que nossa torcida tenha certeza de que continuaremos lutando, que continuaremos entregando o nosso melhor. O nosso torcedor merece sentir orgulho da equipe e vamos lutar para que isso aconteça, e que finalizemos o Paulistão com orgulho do Água Santa", disse Pintado.

De outro lado, o técnico Cuan de Almeida não poderá contar na Portuguesa com o volante Tauã. Ele levou o terceiro amarelo diante da Inter de Limeira e terá que cumprir suspensão. Fernando Henrique é o favorito para assumir o posto.

O treinador também tem uma dúvida no setor ofensivo. Everton, autor de um dos gols do último triunfo, pode ganhar uma chance entre os titulares. Caso a mudança seja confirmada, Jajá ou Maceió ficariam no banco.

"A gente está trabalhando sem uma equipe de 11. Nós temos um elenco muito forte, muito desenvolvido, então contamos com todo mundo. Naturalmente vocês vão ver trocas de jogo a jogo, porque são necessárias, importantes, e quando se tem um elenco forte, a gente dá oportunidade a todos. Eles se preparam muito no dia a dia, com dedicação e disciplina enorme, e tem dado resultado a eles", afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA X PORTUGUESA

ÁGUA SANTA - Luan; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro; Wesley Dias, Nelsinho, Ramon e Mike; Willen e Gabriel Silva. Técnico: Pintado.

PORTUGUESA - Rafael Santos; Gustavo Telles, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Fernando Henrique, Hudson e Cristiano; Jajá (Everton), Renan Peixoto e Maceió. Técnico: Cauan de Almeida.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).