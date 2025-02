Perto da vaga, Mirassol busca reabilitação contra a embalada Ponte Preta no Paulistão

Vice-líderes de seus grupos, Mirassol e Ponte Preta fazem um duelo importante em busca de mais um passo rumo à classificação às quartas de final do Paulistão. Nesta quarta-feira, às 19h30, duelam no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP), pela nona rodada.

Apesar de estar em situação muito confortável no Grupo A, na vice-liderança com 16 pontos, o Mirassol não vence há dois jogos. Vem de derrota para o São Paulo, por 4 a 1, e empate com o Noroeste, por 1 a 1. Quem lidera a chave é o já classificado Corinthians, com 22.

O técnico Eduardo Barroca terá o retorno do zagueiro João Victor, que cumpriu suspensão. Ele deve retomar a posição, mas Alan Empereur surge como opção para ser mantido ao lado de David Braz, que está pendurado, mas não levou novo cartão. O volante Neto Moura levou cartão no último jogo e também está pendurado.

Barroca ressaltou a importância de pensar jogo a jogo para confirmar a classificação. "Temos a possibilidade de confirmar nossa classificação e alcançar a maior campanha do Mirassol nesse formato. O Mirassol nunca conseguiu seis vitórias e uma pontuação de 19 pontos. Temos que buscar isso para continuar lutando pela liderança do grupo, e só vamos conseguir fazer isso pensando jogo a jogo", pediu.

Já a Ponte Preta vive um momento melhor, mas está em briga mais disputada. Venceu as três últimas partidas, incluindo 2 a 0 no dérbi com o Guarani no último domingo, e chegou a 15 pontos, em segundo lugar do Grupo D, ultrapassando o favorito Palmeiras. O São Bernardo lidera a chave com 14 pontos.

O técnico Alberto Valentim terá um desfalque certo para montar o time, já que o zagueiro Saimon foi expulso direto no fim do dérbi. Sérgio Raphael e Vicente Concha são opções de origem para manter o esquema tático com três zagueiros.

Nesta semana, a Ponte Preta também inscreveu o atacante Jeh e o volante Rodrigo Souza para a primeira fase, fechando sua lista. Rodrigo está mais próximo de voltar ao time, pois já treina com o elenco, mas ainda não deve estar à disposição para este jogo. Jeh ainda se recupera, mas a expectativa é de que volte aos gramados ainda neste mês.

Valentim comemorou o resultado no dérbi, mas pediu concentração e pés no chão. "Ficamos muito felizes pelo empenho de todos e o resultado no dérbi. Mas desde segunda estamos concentrados na sequência do campeonato. Estamos criando uma identidade, o ano só está começando."

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X PONTE PRETA

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, David Braz, João Victor (Alan Empereur) e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Iury Castilho. Técnico: Eduardo Barroca.

PONTE PRETA - Diogo Silva; Sérgio Raphael, Emerson e Artur; Maguinho, Léo Oliveira, Pedro Vilhena e Danilo Barcelos; Jean Dias, Danrlei e Victor Andrade. Técnico: Alberto Valentim.

ÁRBITRO - Renan Pantoja de Quequi.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP).