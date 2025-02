Palmeiras encerra preparação para enfrentar a Inter de Limeira; veja provável escalação

O Palmeiras encerrou nesta quarta-feira a preparação para enfrentar a Inter de Limeira, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Verdão entra em campo tentando voltar à zona de classificação às quartas de final do Estadual.

Inter de Limeira e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, no Estádio Major Sobrinho, a partir das 19h30 (de Brasília).

Na Academia de Futebol, os jogadores fizeram atividades técnicas em dimensões reduzidas com objetivos específicos, com três times, sendo dois em disputa e um fora. Para finalizar, alguns atletas aprimoraram finalizações da entrada da área e recebendo cruzamentos laterais.

Todos os detalhes estão aqui! ? Assista na TV Palmeiras Sportingbet como foi o #DiaDeTreino do #MaiorCampeãoDoBrasil ? https://t.co/cXalf9xsDr pic.twitter.com/IauxsLW46W ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 12, 2025

O atacante Rony, em negociação com Atlético-MG e Vasco para deixar o Verdão, participou normalmente das atividades. Enquanto Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Felipe Anderson (transição física) cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Um provável Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Estêvão.

O técnico Abel Ferreira, suspenso, acompanhará a partida longe da beira do campo. O treinador cumprirá suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos.

O Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D, com 13 pontos e no momento, está fora da zona de classificação. São Bernardo e Ponte Preta, com 16 e 15 pontos, respectivamente, são líder e vice-líder.