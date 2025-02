Onde vai passar Corinthians x Santos pelo Paulistão? Como assistir ao vivo

Corinthians e Santos entram em campo hoje (12), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui. A narração será de Milton Leite e os comentários de Casagrande e José Trajano.

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025. É o streaming do UOL, com filmes, séries, canais de TV, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

Com 22 pontos, o Corinthians lidera o Grupo A. O Timão está à frente também na classificação geral da competição.

O Santos é o terceiro no Grupo B, com nove pontos, apenas um atrás do Guarani. Porém, a equipe dirigida por Pedro Caixinha ainda não venceu desde o retorno de Neymar.

A equipe de Ramón Díaz venceu sete dos nove jogos, incluindo o último compromisso contra o São Bernardo. Já o Peixe tenta se recuperar, somando apenas uma vitória nas últimas sete partidas e vindo de um empate contra o Novorizontino.

Corinthians x Santos -- Campeonato Paulista

Data e hora: 12 de fevereiro, às 21h35 (de Brasília)

12 de fevereiro, às 21h35 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Neo Química Arena, em São Paulo Transmissão: UOL Play (streaming), Record (TV aberta), CazéTV (Youtube), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

Como ativar o UOL Play na Smart TV

A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu catálogo. Há dois planos disponíveis para acompanhar o Paulistão 2025 (clique aqui para assinar).

1. Baixe o aplicativo UOL Play em sua Smart TV. O aplicativo funciona em Smart TVs sistemas Android a partir da versão 10.0, em TVs Samsung fabricadas a partir de 2022 ou LGs a partir de 2021.

2. Escaneie o QR code que aparece na tela da TV com seu celular ou acesse play.uol.com.br/ativar

3. Na tela de login do UOL, insira seu usuário e senha cadastrados e clique em entrar.

4. Na tela de ativação pós-login insira o código que aparece na sua TV e clique em "Ativar".

5. Na TV a tela de escolha de perfil será apresentada para seleção.

6. Prontinho! Agora é só escolher os seus conteúdos favoritos e dar Play!

Como assistir ao UOL Play pelo navegador

1. Para assistir pelo navegador do computador ou celular, acesse uol.com.br/play e clique em entrar.

2. Digite seu e-mail e a sua senha cadastrada no UOL e clique em entrar.

3. Pronto! Agora é só assistir aos conteúdos do UOL Play.

Como assistir ao UOL Play pelo aplicativo

1. Baixe o aplicativo UOL Play na App Store ou Google Play.

2. Acesse o aplicativo, clique em entrar e insira o e-mail e senha cadastrados no UOL.

3. Pronto, agora é só assistir aos conteúdos do UOL Play.