O escândalo amoroso que fez De Bruyne e Courtois romperem relação em campo

Um racha marcou o elenco da Bélgica desde antes da Copa do Mundo do Qatar, em 2022. O caso de Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois, personagens de um escândalo amoroso ocorrido em Madri há mais de uma década, ainda mexe com a cabeça dos fãs de futebol.

Relembre

O meio-campista do Manchester City e o goleiro do Real Madrid, de 30, são da mesma geração e convivem no mundo do futebol desde pequenos. Eles se conheceram no Chelsea e chegaram praticamente juntos à seleção belga, inicialmente construindo uma boa relação. Mas tudo mudou depois de um episódio envolvendo uma mesma mulher.

A história remonta ao ano de 2013, quando Caroline Lijnen, parceira de Kevin na época, viajou para Madri com alguns amigos. Na capital espanhola, ela conheceu Courtois, que defendia o Atlético de Madri emprestado pelo Chelsea, e acabou ficando com o goleiro.

Segundo Caroline, porém, a história não foi tão simples assim. Em uma entrevista ao Story Magazine, da Bélgica, ela disse que só ficou com Courtois depois de ter sido traída por Kevin.

Imagem: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

"Kevin me traiu. Eu não disse nada por meses porque não podia, pois os pais do Kevin disseram que entrariam na Justiça contra mim caso eu contasse a minha história. Eu estava sob pressão", afirmou, à época.

"No verão de 2012, o Kevin admitiu para mim que tinha ficado com a minha melhor amiga. Ainda assim eu lhe dei a opção: eu ou ela. Eu estava pronta para dar mais uma chance a ele, mas, depois disso, nossa relação nunca mais foi a mesma", contou.

Veio, então, a viagem para Madri, quando Caroline, de fato, conheceu e ficou com Courtois. "Em uma noite de amor com Courtois recebi mais do que Kevin proporcionou em três anos de namoro", reconheceu.

"Com Thibaut [Courtois], eu podia conversar sobre tudo e qualquer coisa, ele até preparou uma refeição deliciosa para mim. Kevin nunca fez isso por mim", lamentou. "Kevin me enganou e eu pensei: 'por que nao devo fazer o mesmo?', complementou Caroline, confirmando o caso com Courtois.

De acordo com uma reportagem do jornal inglês Daily Mail, uma fonte da seleção belga disse anos depois que ambos superaram o caso e até passaram a se divertir com a história. Há outras fontes, porém, que alegam que a relação entre os dois ficou bastante comprometida depois do episódio.

Roupa suja em público

A situação problemática da Bélgica tomou proporções ainda maiores depois da derrota por 2 a 0 ao Marrocos, pela segunda rodada da Copa do Mundo do Qatar, em 2022. O experiente zagueiro Jan Vertonghen, de 35 anos, tomou as dores de recentes declarações feitas pelos meias Kevin De Bruyne e Eden Hazard.

Em entrevista pós-jogo ao jornal belga Sporza, o veterano ironizou as falas de De Bruyne, que alegou que a Bélgica tem uma seleção "envelhecida", com poucas chances de vencer a Copa em 2022, e de Hazard, que identificou uma defesa mais lenta após a vitória sobre o Canadá na estreia.

"Muitas coisas estão passando pela minha cabeça que eu não deveria dizer, ou pelo menos não fora do vestiário. Provavelmente também atacamos mal porque estamos muito velhos, não é? Sempre será falado algo assim", disse Vertonghen, na zona mista.

A Bélgica caiu ainda na fase de grupos do Mundial.

*Com reportagem de novembro de 2022