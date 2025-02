Novo camisa 9, Francis Amuzu explica escolha pelo Grêmio e exalta torcida

Nesta quarta-feira, o atacante belga Francis Amuzu foi apresentado pelo Grêmio. O atleta chega ao Tricolor após sete anos vestindo a camisa do Anderlecht, da Bélgica. O jogador usará a camisa 9 da equipe gaúcha.

Durante a coletiva de apresentação, Amuzu falou sobre seu estilo de jogo, o motivo da escolha pelo Grêmio e seu relacionamento inicial com o técnico. Além disso, citou as suas primeiras impressões do elenco e da torcida gremista.

Bienvenue chez Grêmio, Amuzu! ???? O novo atacante Tricolor já vestiu as três cores! Nosso camisa 9?? concede entrevista coletiva neste momento! ? Acompanhe ao vivo pela GrêmioTV: https://t.co/0Q7zTyReO7 pic.twitter.com/V155JWvJlH ? Grêmio FBPA (@Gremio) February 12, 2025

Inicialmente, Amuzu se apresentou e explicou sobre seu estilo de jogo. "Sou um ponta esquerda, posso jogar na direita também. Foi uma decisão fácil ter vindo para cá. O técnico me passou muita confiança. Ele me prometeu um tempo de jogo caso performe bem e senti uma confiança e um amor pelo futebol vindo dele", disse o atleta.

Ainda sobre seu estilo de jogo, Amuzu ressaltou que suas características são compatíveis com o futebol brasileiro. "Tem muito espaço, é ótimo para um jogador que nem eu... Gosto de jogar com a bola, mas sei jogar sem ela, principalmente com corridas por trás da defesa. Isso me anima sobre o futebol brasileiro, mas já vi que ao tomar uma chegada, parece ser muito dura. Então, espero que eu me adapte o mais rápido possível", ampliou.

Sobre o novo técnico, Gustavo Quinteros, Amuzu declarou que ele foi primordial para a sua escolha. "Falei com o técnico e senti confiança da parte dele. E ele sempre foi franco comigo, falando que iria me dar tempo de jogo. Só que no futebol, se você não for bem, você não joga. Então, preciso performar bem, só depende de mim", comentou.

Relacionamento com o elenco e com a torcida

Francis Amuzu ainda falou sobre suas primeiras impressões com os novos companheiros de equipe e com a torcida gremista. O atacante elogiou o elenco, falou sobre o número da camisa e afirma que gostou da atmosfera que viu na Arena do Grêmio durante o Grenal.

"O Grenal foi o primeiro jogo que vi (do Grêmio), e fiquei bem chocado! O estádio estava lotado e, por 90 minutos, a torcida não parava de gritar. E o que percebi sobre os jogadores é que, nesses tipos de jogos, você precisa dar a vida. Então, é necessário jogar o jogo como uma batalha e necessito me dedicar ao máximo. Também me falaram que eu não posso usar vermelho aqui! Tenho uma chuteira vermelha, mas vou me desfazer dela!", afirmou.

"Quando cheguei aqui em Porto Alegre, abri meu celular e vi muitas mensagens! Os torcedores estão muito felizes com a minha chegada, então para mim é um incentivo maior para trabalhar mais arduamente. O Braithwaite me adiantou que é necessário dar a vida em campo, e jogar sempre com muito foco. E todos do elenco foram muito gentis comigo. Eu não escolhi o número nove, eles me deram a camisa e fiquei feliz com isso", concluiu o atleta.

AMUZU IS GRÊMIO! ???? Velocidade e versatilidade estão entre as características do novo atacante do Imortal! Natural de Gana, o #ReforçoTricolor tem nacionalidade belga e foi o jogador mais rápido do país. Amuzu, que tu voe com as três cores. ??? Welcome! pic.twitter.com/KGD5Jrx7sR ? Grêmio FBPA (@Gremio) February 10, 2025

Profissional desde 2018, Francis Amuzu passou sete anos na Bélgica. Revelado pelo Anderlecht, o atacante atuou a sua carreira inteira no seu time formador. No futebol belga, foram 251 jogos, 28 gols e 31 assistências. Amuzu chega ao Grêmio para brigar por posição com Avarena, o outro ponta-esquerda do elenco gremista.

O Grêmio lidera o Grupo A do Campeonato Gaúcho, com 14 pontos. No Estadual, o Tricolor Gaúcho está classificado para as semifinais. Na Copa do Brasil, a equipe enfrenta o São Raimundo-RR na primeira fase.