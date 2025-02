Neymar detona bola do Paulistão após derrota para Corinthians: 'Muito ruim'

Do UOL, em São Paulo

Neymar criticou a bola do Paulistão após a derrota do Santos para o Corinthians por 2 a 1, nesta quarta-feira (12), pelo Paulistão.

Com todo o respeito à Penalty, que é a patrocinadora da bola, acho que eles têm que melhorar um pouquinho mais essa bola aí. Outro dia o Filipe Luís [técnico do Flamengo] falou, e eu concordo com ele. Acho que essa bola é muito ruim e que tem que melhorar um pouco mais para ajudar o nosso campeonato também. Neymar ao UOL Play

Neymar avaliou o jogo do Santos e pregou respeito pela torcida do Corinthians, que pegou no seu pé antes, durante e depois do jogo.

É muito bom sempre jogar nesse estádio, é a primeira vez que eu venho com o Santos aqui. A gente sabe da dificuldade que é jogar aqui, a gente conhece a torcida do Corinthians, uma das maiores torcidas que tem no Brasil, é uma torcida que não para, que empurra, a gente tem o respeito total por eles. Mas é um jogo jogado, acho que fizemos um bom jogo, acima dos outros jogos que fizemos, foi um detalhe, e clássico assim, é decidido em detalhe.

Filipe Luís criticou a bola

A bola usada no Campeonato Paulista é a mesma utilizada no Campeonato Carioca. Em janeiro, Filipe Luís, técnico do Flamengo, já havia feito críticas.