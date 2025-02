Neymar coloca invencibilidade em Itaquera à prova diante de maior algoz

Neymar revê na noite desta quarta (12) o Corinthians, seu maior algoz na carreira, só que pela primeira vez no estádio em que o craque Santos tem 100% de aproveitamento.

Invicto na Arena Corinthians

Neymar já fez cinco jogos na Neo Química Arena e venceu todos até o momento. Ele já marcou quatro gols e deu quatro assistências no palco alvinegro. No entanto, o atacante só atuou no local defendendo a camisa da seleção brasileira.

Será seu primeiro clássico paulista no estádio em Itaquera. A casa corintiana foi inaugurada em maio 2014, um ano após a saída de Neymar rumo ao Barcelona.

Ele terá sua invencibilidade na arena posta à prova diante de sua maior pedra no sapato. O Corinthians é o time que Neymar mais enfrentou na carreira, com 19 confrontos, e o que mais derrotou o astro de 33 anos, oito vezes, entre 2009 e 2013. Contra o Alvinegro paulista, o atacante só balançou a rede quatro vezes.

O retrospecto contra o clube do Parque São Jorge não é favorável para o Menino da Vila. Neymar enfrentou o rival nove vezes como visitante com o Santos, perdendo cinco partidas, empatando três e ganhando apenas uma. Além disso, foi derrotado em três decisões de mata-matas (semifinal da Libertadores de 2012 e finais do Paulistão de 2009 e 2013), enquanto bateu o Corinthians na final do Estadual em 2011.

A bola rola em Itaquera a partir das 21h35 (de Brasília) com transmissão do UOL Play. O duelo é válido pela 9ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Será o terceiro jogo de Neymar em seu retorno ao Santos, e ele passou em branco nos dois primeiros compromissos.

Histórico de Neymar na Neo Química Arena