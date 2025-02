'Negócio de risco', diz Mauro Cezar sobre venda de Lorran pelo Flamengo

A venda de Lorran para o CSKA, da Rússia, por cerca de R$ 47 milhões é um negócio de risco para o Flamengo, opinou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta (12).

Negócio de risco, o jogador não está nos planos do técnico claramente e com isso o Flamengo resolve negociar.

Eu acho um risco porque ele é muito novo, é um jogador que pode decolar. O Flamengo fica com 20% dos direitos, mas dessa fatia que pertence ao Flamengo, 30% é do Madureira.

Esse negócio só vai ser considerado bom se ele fracassar. Mas se ele for bem vai ter muito arrependimento lá na frente de terem vendido tão barato, entre aspas. É um valor pequeno para um jogador com tal potencial e expectativa.

Mauro Cezar

O colunista explicou que há ressalvas no Flamengo em relação ao desenvolvimento de Lorran, mas acredita que o clube poderia ter feito um negócio melhor.

As pessoas do clube comentam que falta a ele uma certa maturidade e eles temiam que ele não se desenvolvesse por falta de maturidade e, consequentemente, falta de intensidade nos jogos.

Aí volta para o sub-20 e desvaloriza, emprestar ele não queria ser emprestado, e aí com isso resolveram negociar. Mas ainda assim acho que o Flamengo deveria buscar outra alternativa que não essa venda com valor pequeno.

Achei a negociação arriscada demais. A resposta você vai saber no futuro, mas não gostei da negociação.

Mauro Cezar

