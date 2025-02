Murillo encabeça lista de jogadores sub-25 merecedores de estreia pelo Brasil; veja o ranking

Nesta quarta-feira, o CIES Football Observatory divulgou uma lista dos jogadores sub-25 que mais merecem estrear por suas seleções nacionais. Entre os brasileiros, o zagueiro Murillo, do Nottingham Forest, aparece como o mais merecedor.

O ranking foi realizado de acordo com um índice de desempenho projetado pela equipe de pesquisa do site. O ex-Corinthians, que já foi convocado, encabeça a lista do Brasil, seguido de Wesley, do Flamengo, Otávio, do Porto, Gabriel Xavier, do Bahia, e Igor Paixão, do Feyenoord.

Além dos cinco atletas, também estão presentes Gabriel Pec, do Los Angeles Galaxy, Luis Henrique, do Olympique de Marselha, Cuiabano, do Botafogo, Gustavo Mantuan, do Zenit, e Tetê Martins, do Panathinaikos.

Murillo tem sido um dos principais destaques defensivos do Nottingham Forest na atual temporada. O zagueiro de 22 anos ficou de fora de apenas um dos 24 jogos da equipe no Campeonato Inglês e foi titular em todas as partidas que disputou. O brasileiro ainda marcou um gol pela equipe inglesa.

Em novembro do ano passado, Murillo foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para dois compromissos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogador viu do banco de reservas os empates contra Venezuela e Uruguai.

Os próximos dois jogos do Brasil pelas Eliminatórias estão marcados para março. A Seleção encara a Colômbia no dia 20, em Brasília, e visita a Argentina no dia 25, em Buenos Aires.