Mercado: fim da novela Rony, Barça de olho no Fla e troca Galo-Palmeiras

O mercado da bola vai até 28 de fevereiro, e os principais clubes seguem se movimentando em busca de reforços para o ano.

Destaques do dia

Rony é do Atlético-MG. Rony, finalmente, tem uma nova casa. O atacante do Palmeiras aceitou a oferta do Atlético-MG e vai assinar com o clube mineiro por três temporadas. Ele é aguardado em Belo Horizonte nesta sexta-feira (14) para realizar os exames médicos.

Atacante levou ultimato. O Palmeiras havia acertado a venda de Rony ao Atlético-MG, mas o Vasco enviou uma oferta que deixou o jogador inclinado a aceitar. Ao saber da situação, o Palmeiras informou o atleta e seu staff que não vai aceitar a investida do clube carioca e que manterá apenas a conversa com o Galo. Leila Pereira se manifestou publicamente sobre o assunto: "Hoje pela manhã, nós aceitamos a proposta do Atlético-MG e fechamos a negociação. De repente, de forma surpreendente, ficamos sabendo pela imprensa que o atleta estaria acertado com o Vasco. Isso não tem cabimento!", Leila ao ge.

Troca entre Galo e Palmeiras. Além de Rony, Palmeiras e Atlético-MG negociam troca de jogadores envolvendo o lateral-esquerdo Caio Paulista e o zagueiro Bruno Fuchs. A conversa está perto de ser concluída e há otimismo dos dois lados.

Wesley, lateral do Flamengo, está na mira do Barcelona Imagem: Reprodução/Instagram wesleyfranca03_

Barcelona de olho em Wesley. Destaque do Flamengo, o lateral-direito está no radar do Barcelona, segundo o jornal Sport. Wesley é monitorado desde a base pela diretoria espanhol e também atrai olhares de clubes ingleses. No ano passado, ele chegou a ficar muito perto de se transferir para a Atalanta, da Itália, mas o negócio melou.

Chegada no Santos... O Santos anunciou a contratação do atacante Benjamín Rollheiser. O argentino assinou contrato até 31 de dezembro de 2028 com o clube paulista. O Peixe vai desembolsar 11 milhões de euros (R$ 65,5 milhões), por 85% dos direitos econômicos do atleta.

... e adeus. O meio-campista Patrick foi anunciado como novo reforço do Athletico. O jogador foi emprestado pelo Santos e assinou contrato até o final da temporada.

Técnico em dois times. Marcelinho Paraíba foi anunciado como treinador Americano-RJ e do Nacional-PB em menos de 24 horas. Os anúncios seguidos têm uma explicação: ele comandará o time paraibano até o final do estadual, em 29 de março. Depois, assumirá os cariocas, que estreiam na segunda divisão do Campeonato Carioca em maio.

Marçal durante o jogo entre Botafogo e Fluminense no Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Campeão da Libertadores prioriza Brasil. O lateral-esquerdo Fernando Marçal, que deixou o Botafogo após o fim do contrato, recebeu sondagens de clubes das Séries A e B e de times do exterior. Ele, no entanto, prioriza permanecer no futebol nacional. "Meu pensamento no momento é de seguir no Brasil. Temos recebido algumas sondagens e meu empresário está cuidando disso. Estou preparado para quando acontecer algo concreto já poder, em pouco tempo, ficar à disposição para jogar, pois fisicamente me sinto muito bem, só vai faltar ritmo de jogo mesmo, o que consigo rápido", disse ao colunista Felipe Silva, do UOL.

Possível adeus no Vasco. O volante Lucas Eduardo, capitão do sub-20 do Vasco, entrou na mira do Philadelphia Union, dos EUA. Com 21 anos, ele teve de ser integrado ao time profissional, mas está sem espaço, e o clube estadunidense estuda as condições do negócio.