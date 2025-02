Memphis revela papo com Neymar sobre Corinthians x Santos: 'Muito animado'

Memphis Depay se disse ansioso para enfrentar o amigo Neymar no primeiro encontro entre eles em solo brasileiro, marcado para a noite desta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, no clássico entre Corinthians e Santos, pela nona rodada do Paulistão, às 21h35 (de Brasília).

Em entrevista à TNT, o atacante do Timão disse conversar com o santista sobre o duelo e falou sobre o teor da conversa que rola entre os dois.

O que aconteceu

Nos falamos sobre isso. É algo que nós estamos ansiosos, acho que todos estão ansiosos para o próximo jogo. Estamos focados nisso porque queremos vencer. No final é um clássico e precisamos ganhar esses jogos

Claro que estou muito animado para enfrentar o Neymar, sei da qualidade dele, da importância dele para o futebol e agora novamente atuando no Brasil. Estava falando com ele sobre jogar hoje, a velocidade, 30 graus no Brasil. Eu sei que o Neymar é bom para o Brasil Memphis Depay, em entrevista à TNT

Memphis e Neymar já se enfrentaram seis vezes entre 2017 e 2021, no futebol francês, quando o holandês defendia o Lyon, e o brasileiro, o PSG. O santista leva vantagem, com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

O Corinthians entra em campo já classificado e é dono da melhor campanha da competição estadual com 22 pontos em nove jogos. Enquanto isso, o o Santos é apenas o terceiro colocado do Grupo B, com nove pontos, e ainda busca vaga para as quartas de final.