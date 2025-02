Por que Marcelinho Paraíba foi anunciado por 2 times em menos de 24 horas?

Ex-jogador de times como São Paulo, Flamengo e Grêmio — além da passagem pelo futebol europeu —, o agora técnico Marcelinho Paraíba foi anunciado por dois times quase que simultaneamente no último fim de semana.

Como assim?

Marcelinho publicou um vídeo como novo treinador do Americano-RJ no sábado. "Vamos em busca do nosso objetivo: conquistar o acesso à elite do futebol carioca", falou ele ao ser anunciado pelo clube de Campos dos Goytacazes.

No dia seguinte, no entanto, o Nacional-PB surpreendeu ao comunicar o acerto com o ex-meia. A equipe da cidade de Patos disputa a 1ª divisão do Campeonato Paraibano.

O treinador não trocou um clube pelo outro em tempo recorde, já que os acertos foram mantidos nas páginas dos times.

A explicação está no calendário: o estadual da Paraíba está previsto para acabar no dia 29 de março. O Nacional, aliás, integra a zona de rebaixamento e precisa reagir em três rodadas para evitar a queda.

Já o Americano-RJ só entrará em campo a partir de maio, quando a 2ª divisão carioca terá seu pontapé inicial. O elenco, portanto, ainda não está em plena atividade.

Marcelinho deixará o time de sua terra natal assim que o Paraibano acabar. Depois disto, ele vai desembarcar no Rio de Janeiro para a nova empreitada — o acordo foi anunciado pelo próprio Nacional.

O ex-meia se aposentou dos gramados em 2020, quando atuava pelo Treze, e engatou sua carreira como técnico no ano seguinte pela mesma equipe. Ele ainda passou por Oeirense, Serra Branca e Baraúnas antes de assinar com os dois novos times.