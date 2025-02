Luta marcada? Paulo Borrachinha indica retorno ao UFC em abril de 2025

Um dos lutadores brasileiros mais populares do plantel do UFC, Paulo Costa é também um dos menos ativos dentro do octógono. Mas isso pode estar prestes a mudar. Afinal de contas, sem lutar desde junho de 2024, 'Borrachinha' indicou que sua volta à ativa está próxima. De acordo com o peso-médio (84 kg) brasileiro, a tendência é que seu retorno ao Ultimate seja concretizado em abril desta temporada. O striker mineiro não revelou, porém, detalhes da negociação, como nome do adversário, data e local do evento.

Mais comedido nas redes sociais recentemente, Borrachinha tem compartilhado sessões de treino na 'UFD Gym', equipe de MMA profissional sediada na Alemanha, onde tem afiado suas habilidades após receber um convite. E foi exatamente nas dependências da academia do país europeu que, em entrevista ao canal do Youtube 'Voyo Hrvatska', Paulo Costa confirmou que voltará a competir no UFC muito em breve.

"Sim, estou me preparando para a minha próxima luta, que deve acontecer em abril (...) Meu treinador conhece o Evan da 'UFD Gym', equipe aqui da Alemanha. E ele me convidou (para treinar) e eu disse: 'Claro, por que não?' Vim para conhecer novas pessoas, saber como é o camp de treinos por aqui, e estou adorando. Acabei de começar meu camp aqui. Acho que com uma luta (boa) eu volto ao bolo, perto dos caras do top 5 (...) Venho de algumas derrotas, mas com mais uma luta eu retomo meu caminho até o cinturão novamente", declarou Paulo.

Corda no pescoço

Atualmente, Borrachinha ocupa a 11ª posição no ranking. Mas, apesar de figurar entre os top 15 dos pesos-médios e ainda ter pretensões de título, o brasileiro chegará para seu próximo desafio na empresa com a corda no pescoço. E não é para menos, já que a fase não é das melhores. São quatro derrotas nas últimas cinco rodadas. De 2020 para cá, Paulo foi superado por Israel Adesanya, Marvin Vettori, Robert Whittaker e Sean Strickland, tendo o braço erguido somente no duelo contra Luke Rockhold. Sendo assim, voltar a vencer em seu retorno é fundamental para administrar seu futuro no Ultimate.