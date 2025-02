Luciano deve reforçar time alternativo do São Paulo após cumprir suspensão

Luciano deve ser uma das novidades do São Paulo para o jogo contra o Velo Clube, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O camisa 10 do São Paulo foi desfalque no duelo da última segunda-feira, também em Brasília, contra a Inter de Limeira, por ter de cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Na ocasião, Ferreira substituiu Luciano, mas não foi capaz de evitar o empate sem gols.

Como também não havia sido titular no duelo com o Red Bull Bragantino, no último sábado, Luciano tende a ser utilizado nesta quinta-feira por Luis Zubeldía, até para se preparar para o clássico do próximo domingo, contra o Palmeiras, em pleno Allianz Parque.

Luciano, aliás, deverá ser o único são-paulino que, provavelmente, enfrentará o Palmeiras como titular e que começará jogando também nesta quinta-feira, contra o Velo Clube.

Todos os demais atletas considerados titulares foram acionados no empate sem gols com a Inter de Limeira, na última segunda-feira, e, portanto, serão preservados nesta quinta, alguns deles podendo entrar no segundo tempo.

Ao lado de Oscar e André Silva, com dois gols, Luciano só fica atrás de Lucas, com três, na artilharia do São Paulo em 2025. O camisa 10 também soma uma assistência.