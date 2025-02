Liverpool toma gol nos acréscimos e cede empate ao Everton em clássico pelo Inglês

O clássico entre Liverpool e Everton, disputado na tarde desta quarta-feira, terminou com empate por 2 a 2. Realizado no Estádio Goodison Park, o jogo atrasado foi válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o líder Liverpool chega aos 57 pontos e abre sete de vantagem sobre o Arsenal. Já o Everton subiu para a 16º colocação, com 27 pontos e ainda ameaçado pelo rebaixamento.

O Liverpool volta a jogar às 11 horas (de Brasília) deste domingo, contra o Wolverhampton, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, em Anfield. O Everton, por sua vez, visita o Crystal Palace no sábado, às 14h30.

O jogo

O Everton procurou dificultar a saída de bola do adversário, e o Liverpool precisou de paciência para conseguir ultrapassar o meio do campo. Aos 11 minutos, os donos da casa aproveitaram uma cobrança de falta e a desatenção da zaga adversária para abrir o placar com o português Beto.

A resposta do Liverpool veio rapidamente, aos 16 minutos da etapa inicial. Logo na primeira finalização de sua equipe, Mac Allister empatou após receber assistência de Salah. O restante da metade inicial, com muito contato físico, ficou marcado pela pouca criatividade demonstrada pelas equipes.

O Everton chegou a marcar aos 22 minutos do segundo tempo, mas O'Brien estava em posição irregular. Aos 28, Mohamed Salah aproveitou o rebote de Pickford na pequena área e virou o placar para o Liverpool. Quando a vitória dos visitantes parecia certa, Tarkowski igualou o placar para o time da casa, aos 53 minutos.