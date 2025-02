Feyenoord vence Milan na Champions com 'ajudinha' em gol brasileiro

O Feyenoord venceu o Milan por 1 a 0 nesta quarta-feira (12), no Estádio De Kuip, em Roterdã, na Holanda, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões da UEFA.

O brasileiro Igor Paixão abriu o placar para os donos da casa aos 3 minutos de jogo, em um lance que contou com frango do goleiro Mike Maignan. O ex-jogador do Coritiba foi um dos destaques da partida, com dribles, tabelas e chutes no alvo.

O jogo de volta dos playoffs será no dia 18 de fevereiro, no San Siro. O duelo definirá quem avança para as oitavas de final da competição.

Como foi o jogo

Igor Paixão abriu o placar para o Feyenoord aos 3 minutos de jogo. O ponta brasileiro ex-Coritiba avançou pela esquerda e arriscou da entrada da área, batendo rasteiro no canto de Mike Maignan, que aceitou o frango.

Mike Maignan, goleiro do Milan, levou um frangaço aos 3 minutos de partida Imagem: John Thys / AFP

O "gol relâmpago" deixou o time do Milan nervoso, e os rossoneros erraram muitos passes. Do outro lado, o Feyenoord até pressionou, mas não soube aproveitar as chances para ampliar a vantagem ainda no 1º tempo. Igor Paixão, melhor em campo pelo time holandês, quase anotou o segundo com um chute de fora da área, mas parou no travessão.

Dessa forma, o time do técnico interino Pascal Bosschaart foi para o intervalo com a vantagem mínima. Vale lembrar que Bosschaart foi anunciado como interino do Feyenoord após a demissão de Brian Priske, na última segunda-feira (10), apenas dois dias antes do duelo decisivo contra o Milan.

No 2º tempo, o Feyenoord voltou criando as melhores chances de gol, enquanto o Milan não conseguia encaixar seu jogo ofensivo. Igor Paixão, caindo pela esquerda, continuou dando dor de cabeça para o lateral direito milanista, Kyle Walker. O ex-Coxa foi ovacionado ao ser substituído aos 40 minutos do 2º tempo. Na reta final da partida, o time holandês fechou a equipe e segurou a pressão italiana, garantindo a vantagem para o jogo da volta dos playoffs.