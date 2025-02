Leila Pereira se indigna com novo imbróglio de Rony: 'Não tem cabimento'

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira falou sobre sua insatisfação com Rony e seu empresário após ver "melar" a transferência do jogador para o Atlético-MG.

O que aconteceu

Em entrevista para o Globo Esporte, a presidente do Palmeiras se mostrou indignada com o jogador, que havia aceitado uma proposta do Atlético-MG, mas voltou atrás após receber uma nova proposta do Vasco.

Hoje pela manhã, nós aceitamos a proposta do Atlético-MG e fechamos a negociação. De repente, de forma surpreendente, ficamos sabendo pela imprensa que o atleta estaria acertado com o Vasco. Isso não tem cabimento! Leila Pereira, presidente do Palmeiras

A mandatária alviverde também disse que "o Palmeiras é um clube sério que cumpre seus compromissos", e deixou claro que o jogador deverá ser transferir para o Atlético-MG, ou não irá para clube algum.

A situação é bem simples: ou o Rony e o Hércules [Júnior, empresário do jogador] honram o compromisso que assumiram com o Atlético-MG ou o jogador cumprirá seu contrato conosco até dezembro de 2026 Leila Pereira

Este é mais um episódio do "climão" que Rony tem enfrentado no Palmeiras. No início do mês, uma transferência de Rony para o Al-Rayyan, do Qatar, já havia sido frustrada por questões burocráticas.