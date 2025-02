Lateral do Flamengo, Wesley entra na mira do Barcelona, aponta jornal espanhol

O lateral direito Wesley, do Flamengo, está na mira do Barcelona. De acordo com o jornal espanhol Sport, o jogador está na lista do Barça, que pensa em reforçar a posição na próxima janela de transferências.

Wesley é monitorado pelo Barcelona desde as categorias de base do Flamengo, quando defendia a equipe sub-20. O clube tentou negociar sua contratação na época, mas não aceitaram os valores propostos pela diretoria carioca e desistiram da contratação.

De acordo com o veículo espanhol, o Flamengo mira vender Wesley por 35 milhões de euros (R$ 209 milhões na cotação atual). Além do Barcelona, o jogador de 21 anos também despertou interesse de clubes do Campeonato Inglês, que estão dispostos a pagar o valor pedido pelo Rubro-Negro.

Wesley se tornou uma das principais peças da equipe de Filipe Luís. O jogador conquistou a vaga de titular e disputou 51 jogos na última temporada. Ao todo, ele soma 111 jogos pelo time carioca, com dois gols e três assistências.

Apesar do pouco tempo de carreira, Wesley já conquistou seis títulos pelo Flamengo. O defensor foi campeão da Libertadores (2022), da Copa do Brasil (2022 e 2024), do Campeonato Carioca (2024) e da Supercopa Rei (2025).

Em julho do ano passado, Wesley renovou seu contrato com o Flamengo até o final de 2028. No entanto, o vínculo não impede uma futura transferência do atleta para outro clube.