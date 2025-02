Jorge Jesus revela frustração com Neymar no Al-Hilal: 'essa é a verdade'

Jorge Jesus, ex-técnico de Neymar no Al-Hilal, revelou ter ficado frustrado por não conseguir fazer o atacante brasileiro dar certo no clube saudita.

O que aconteceu

O treinador classificou Neymar como 'supercraque' e disse que ele foi o melhor jogador com quem já trabalhou na carreira. As declarações feitas em entrevista ao "Canal 11", de Portugal.

Bom profissional, bom amigo dos colegas, nada de vedete. Simples, mas o que é fato é que as coisas não ligaram. Essa é que é a verdade, mas sinto-me às vezes até a falar sozinho, frustrado. Como é que eu não consegui que este jogador, que é um supercraque, tivesse dado certo Jorge Jesus, em entrevista ao Canal 11, de Portugal

O ex-técnico do Flamengo falou em 'falta de sorte' e lamentou as lesões que perseguiram Neymar nos 15 meses em que ele vestiu a camisa do time saudita.

Não tive sorte nenhuma, nem eu, nem o Neymar, nem o Al-Hilal. Ele esteve 15 meses no Al-Hilal com uma lesão muito grave, que o tirou do time. Agora, foi o melhor jogador com quem eu trabalhei tecnicamente. Quando tem a bola faz coisas que eu dizia: "Como é que ele faz isto?" É um criador, só que não tivemos tempo para que ele demonstrasse tudo aquilo que ele tem Jorge Jesus, ao Canal 11, de Portugal

Jesus acredita que o Brasil é o único lugar capaz de fazê-lo reencontrar o futebol de alto nível, inclusive a ponto de ajudar a seleção brasileira a ganhar a Copa do Mundo.

Saiu do Al Hilal, acho que aqui era o lugar certo para ele ficar, mas ele saiu. Na minha opinião, só podia ser para o Brasil. Porque ele vai ajudar muito a seleção do Brasil para poder ganhar novamente o Mundial. Ele saiu triste, principalmente comigo, eu sei. Custou-me, ainda hoje me custa, porque ele é um craque. É fora da caixa Jorge Jesus

Neymar conviveu com lesões no período em que defendeu o Al-Hilal, entre agosto de 2023 e janeiro de 2025, quando rescindiu o contrato para acertar o seu retorno ao Santos. Pelo time árabe, ele disputou apenas sete jogos e marcou só um gol.