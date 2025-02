João Fonseca supera Etcheverry no ATP 250 de Buenos Aires

Mais uma atuação convincente de João Fonseca em um torneio de grande nível no circuito profissional de tênis. Nesta quarta-feira, o brasileiro passou pelo primeiro desafio do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina.

Número 99 do mundo, João Fonseca superou um tenista da casa. Ele derrubou Tomas Etcheverry, número 44 do ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.

Na próxima rodada, João Fonseca irá enfrentar outro argentino. Desta vez, o rival será Federico Coria, 115º do ranking. Na estreia, ele eliminou o francês Hugo Gaston, por 6/3 e 6/2.

Desde o final do ano passado, João Fonseca está em ascensão. Ganhou dois títulos ? Next Gen Finals e o Challenger de Camberra ? e ainda derrubou um top-10, o russo Andrey Rublev, no Aberto da Austrália 2025.