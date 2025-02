Inter de Limeira x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulistão

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar a Inter de Limeira, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).

A equipe alviverde entra em campo tentando vencer depois de dois empates seguidos, contra Corinthians e Água Santa. O Alviverde tem 13 pontos e está fora da zona de classificação às quartas de final do Estadual, atrás de São Bernardo e Ponte Preta, que ainda entram em campo nesta quarta-feira.

Para o duelo, o Palmeiras tem os desfalques de Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita). Felipe Anderson, em transição física depois de se recuperar de dores no púbis também segue fora. O trio vem tratando os respectivos problemas junto dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Além disso, o Verdão não terá o técnico Abel Ferreira à beira do gramado. O treinador recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O auxiliar técnico João Martins é quem deve assumir a equipe.

Do outro lado, a Inter de Limeira ainda não venceu nenhuma partida no Estadual. Na última rodada, empatou sem gols com o São Paulo em rodada atrasada e chegou a seis pontos, permanecendo na lanterna do Grupo A. Após este duelo, o clube anunciou a saída do técnico Felipe Conceição. A campanha conta com seis empates e duas derrotas.

Após demissão de Conceição, o clube de Limeira anunciou a contratação de Márcio Fernandes. O treinador, portanto, fará sua estreia diante do Verdão.

A Inter de Limeira não poderá contar com o lateral Juan Tavares, expulso no último compromisso contra o São Paulo. Além dele, Gui Mariano, lesionado, também é baixa. Por outro lado, a equipe tem os reforços de Roberto Rosa, Leocovick, Flávio e Iba Ly, que voltam de suspensão.

Palmeiras e Inter de Limeira se enfrentaram pela última vez em janeiro de 2024. Na oportunidade, o Verdão venceu o duelo por 3 a 2 , de virada, no Allianz Parque. Raphael Veiga (duas vezes) e Rony fizeram para o Palmeiras, enquanto Juninho marcou para a Inter.

FICHA TÉCNICA



INTER DE LIMEIRA X PALMEIRAS

Local: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP)



Data: 13 de fevereiro de 2025 (quinta-feira)



Hora: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Denis Matheus Afonso Ferreira



VAR: Vinicius Furlan

INTER DE LIMEIRA: Igo Gabriel; Felipe Albuquerque, Eduardo Porto, Alysson Dutra, Carlão e Roberto Rosa; Marlon, Bernardo e Rhuan; Albano e Alex Sandro.



Técnico: Márcio Fernandes

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Estêvão.



Técnico: João Martins (auxiliar)