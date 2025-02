Inter de Limeira anuncia a demissão do técnico Felipe Conceição após empate com o São Paulo

Nesta terça-feira, a Inter de Limeira anunciou a demissão do técnico Felipe Conceição e sua comissão técnica. Além do treinador, deixaram o clube os profissionais Felipe Santos e Ronaldo Torres.

No comando da equipe desde maio de 2024, Felipe Conceição não suportou a má campanha no Campeonato Paulista. Foram seis empates e duas derrotas nas primeiras oito rodadas do Estadual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A. A. Internacional (@interdelimeiraoficial)

O profissional termina sua passagem pelo clube do interior paulista com seis vitórias, 13 empates e sete derrotas, em 26 partidas. Sua última partida foi o empate em 1 a 1 contra o São Paulo, nesta segunda-feira, no Mané Garrincha.

Na nota divulgada, a diretoria da Inter de Limeira destaca que segue trabalhando e em breve divulgará uma nova comissão técnica para a sequência da temporada.