Hernan: Rony está inclinado a aceitar proposta do Vasco

A tentativa do Vasco de atravessar o negócio entre Atlético-MG e Palmeiras surtiu efeito, e Rony está inclinado a aceitar a proposta do Cruzmaltino, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

A proposta do Vasco chegou hoje para o Rony. Agora, o Vasco está tentando costurar esse acordo junto ao Palmeiras. O Vasco fez um jogo de mercado, porque o Rony agora está inclinado a ir para o Vasco.

Na proposta do Vasco, o tempo de contrato é maior — é três anos com a possibilidade de mais um —, o salário é maior, as luvas são maiores e até o comissionamento dos empresários é maior. É mais vantajosa a proposta do Vasco do que a do Atlético-MG.

Está na mão do Rony, mas a tendência de o Rony estar mais inclinado para o Vasco traz um rebuliço no Palmeiras.

André Hernan

O colunista explicou que o Galo já tinha um acerto com o Palmeiras pela venda de Rony por cerca de seis milhões de euros.

Agora, uma reviravolta depende da negociação entre Vasco e Palmeiras.

O Vasco vai se acertar com o Palmeiras? Vai depender muito da conversa do Pedrinho com a Leila Pereira.

E o que o Pedrinho tem nas mãos é que o jogador aceitou — 'Vocês querem acabar logo com essa novela? Deixa ele vir.'

O Atlético-MG tem um acerto com o Palmeiras, mas ainda não tem assinatura do Rony.

André Hernan

