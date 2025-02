Havertz tem lesão na coxa diagnosticada e pode desfalcar Arsenal no restante da temporada

O técnico Mikel Arteta corre o risco de perder uma importante peça de seu elenco para o restante da temporada. O atacante Kai Havertz sofreu uma ruptura no tendão da coxa durante o treino e está sendo avaliado pelo departamento médico.

Segundo o jornal inglês "The Athletic", não está descartada a possibilidade de uma cirurgia. O jogador é o artilheiro da equipe na temporada atual com 15 gols marcados contando todas competições.

A lesão do atleta aumenta a lista de problemas de Mikel Arteta que já não conta com o brasileiro Gabriel Jesus (lesão no ligamento cruzado anterior), Bukayo Saka e Gabriel Martinelli, que também estão entregues ao departamento médico.

Diante deste cenário, o treinador tem poucas opções para escalar o setor ofensivo. O comandante conta com Trossard, Sterling e o novato Ethan Nwanei, de 17 anos.

No Campeonato Inglês, o conjunto de Londres ocupa o segundo lugar, contabiliza 50 pontos e tem seis a menos que o líder Liverpool. Com boa campanha também na Liga dos Campeões, o Arsenal se classificou diretamente para as oitavas de final. Na tabela, o time encerrou a primeira fase com a terceira melhor campanha.