Fonseca ganha até 'torcida organizada' e acerta pontaços na Argentina; veja

Fenômeno brasileiro do tênis, João Fonseca despachou o argentino Tomas Etcheverry em sua estreia no ATP 250 de Buenos Aires com direito a "torcida organizada" própria e show no saibro (veja pontos abaixo).

Organizada particular?

Fonseca esteve em território hostil, mas contou com o apoio de brasileiros na capital argentina. Ele foi aplaudido pelos compatriotas ao entrar na quadra e viu o adversário ser recebido com um misto de palmas e vaias. Durante a partida, João vibrou muito e chamou a torcida presente diversas vezes.

O carioca de 18 anos até teve uma torcida personalizada, com torcedores vestindo camisas com as letras de seu sobrenome. O grupo de brasileiros coloriu de verde e amarelo a arquibancada majoritariamente azul e impulsionou o jovem tenista. O responsável pelo "N" chegou a desfalcar o conjunto por um tempo, mas rapidamente retornou e completou a "organizada".

O atual número 99 do mundo dominou o adversário e avançou às outras com uma vitória maiúscula por 2 sets a 0 (6-3 e 6-3). Ele bailou no saibro e derrubou o argentino, que é o 40º no ranking e cabeça de chave número 8 do torneio, em 1h25 de duração. João acertou dezenas de winners e puniu o adversário com sua direita potente.

Veja pontaços

Just one of Joao Fonseca's 18 (!) winners in the first set vs Etcheverry in Buenos Aires @ArgentinaOpen pic.twitter.com/SOnmyJWvGF -- Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2025

Fonseca fans in the house 😅🇧🇷



The Brazilian wonderkid is already making a statement!@ArgentinaOpen | #ArgOpen2025 pic.twitter.com/CATnr79FAc -- ATP Tour (@atptour) February 12, 2025

The relentless power of Joao Fonseca @ArgentinaOpen pic.twitter.com/tXT3tNimfN -- Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2025

SPECIAL



Joao Fonseca takes out No.8 seed Etcheverry 6-3 6-3 in his @ArgentinaOpen debut! pic.twitter.com/I7nWrIpR3l -- Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2025

Torcida na Argentina e próxima fase

João Fonseca comemora durante vitória na estreia no ATP de Buenos Aires Imagem: Divulgação/ATP

João exaltou a presença brasileira na arquibancada. Ele agradeceu aos torcedores que comparecem em suas partidas "em todo lugar" e que o homenagearam com as camisas personalizadas.

Todo lugar onde jogo tem brasileiros, até na Argentina. Ver as pessoas usando a camisa com as letras de Fonseca é muito legal. Agradecer também aos argentinos também pelo respeito, é difícil jogar aqui. Venci minha primeira partida no ATP de Buenos Aires, espero seguir vencendo nesta semana.

João Fonseca, à Disney+ Premium

O brasileiro enfrentará na próxima fase outro argentino: Federico Coria. O adversário é o número 115 do mundo e bateu o francês Hugo Gaston por 2 sets a 0 (6-3 e 6-2)