Fonseca empolga torcida e bate argentino na estreia em Buenos Aires

O ATP 250 é na capital argentina, mas João Fonseca fez a quadra principal do torneio portenho lembrar o Rio de Janeiro em alguns momentos. Com uma atuação sólida e agressiva do começo ao fim, o carioca de 18 anos empolgou uma animada e barulhenta torcida brasileira, fez 6/3 e 6/3 em cima do argentino Tomás Etcheverry (#44 do mundo) e venceu sua estreia no ATP 250 de Buenos Aires.

Foi a primeira partida da carreira de Fonseca no evento e, consequentemente, será sua primeira vez nas oitavas de final. Atual número 99 do mundo, ele vai enfrentar na sequência o argentino Federico Coria (#115), irmão mais novo do famoso Guillermo Coria, que derrotou o francês Hugo Gaston (#91) por 6/3 e 6/2 também nesta quarta-feira.

Como aconteceu

Os primeiros games foram equilibrados, com os sacadores levando vantagem, e o jogo foi assim até que Fonseca elevou o nível no sexto game. O brasileiro anotou o primeiro ponto com uma esquerda vencedora na paralela, chegou a um break point com uma direita indefensável e, com outra esquerda que Etcheverry não conseguiu devolver, chegou à quebra, abrindo 4/2.

Fonseca só teve seu serviço ameaçado no nono game, quando sacava em 5/3. Depois de um par de erros não forçados, o carioca deu um break point ao argentino, mas se salvou indo à rede e forçando um erro de Etcheverry. Na sequência, um ace de segundo saque e um winner de direita fecharam o game e o set: 6/3.

A cada game, ficava mais claro que Etcheverry não conseguia lidar com a potência dos golpes do brasileiro. Já no começo do segundo set, depois de uma direita vencedora, Fonseca viu o oponente errar uma direita e abriu 1/0, com uma quebra de saque. O carioca, porém, desperdiçou a vantagem já no game seguinte, quando voltou a errar e cometeu uma dupla falta em um break point.

Foi apenas um tropeço. Fonseca rapidamente voltou a ser superior. Teve três chances de quebra no quinto game, mas Etcheverry se salvou. No sétimo game, o carioca colocou o argentino contra as cordas com um triplo break point (0/40). O tenista da casa se salvou dos dois primeiros, mas mandou uma esquerda na rede no terceiro. Fonseca abriu 4/3, com uma quebra de vantagem, e fez a torcida argentina murchar. Etcheverry também já parecia derrotado e voltou a perder o saque no nono game, o que deu números finais à partida.

Depois da direita vencedora que definiu o jogo, o carioca festejou e ouviu os brasileiros cantarem o já conhecido grito de "Jo-ãããã-o Fon-seeee-ca" no meio do público argentino.

Em números

A maior agressividade do brasileiro ficou evidente nas estatísticas: Fonseca terminou a partida com 34 winners (21 de direita, 10 de esquerda e três aces) e 25 erros não forçados, enquanto Etcheverry somou 13 e 18, respectivamente.

Fonseca também foi superior no saque, encaixando 69% de seus primeiros serviços contra 61% de Etcheverry. No entanto, foi a eficiência com o segundo saque que fez mais diferença no duelo: o brasileiro vencer 63% dos pontos com o fundamento, enquanto o argentino teve apenas 25% de sucesso.

