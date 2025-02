Fluminense anuncia novo uniforme principal para a temporada de 2025; confira

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira seu novo uniforme principal para a temporada de 2025. A camisa estará disponível para venda a partir desta sexta-feira.

O novo manto, produzido pela Umbro, fornecedora de material esportivo, resgata as raízes do Tricolor Carioca e celebra a participação do clube no Mundial de Clubes deste ano.

As homenagens à história do clube estão presentes nas mangas e na gola da camisa, que receberam um acabamento mais clássico, reforçando as origens da equipe. Já em relação ao Mundial, o uniforme conta com uma etiqueta com a frase "Das Laranjeiras para o mundo".

Das Laranjeiras para o mundo ?? Tradição e orgulho Tricolor em cada costura, em cada detalhe. ? A nova Armadura Tricolor estará disponível a partir de sexta-feira (14/02)

"O Fluminense é um clube tradicional, com um passado e presente cheio de histórias, e que neste ano adicionará mais um capítulo importante na sua trajetória: a participação histórica no Mundial de Clubes da Fifa. Pensando nessa ocasião especial, a Umbro e o clube procuraram unir esses conceitos para desenvolver a nova camisa do Flu. Linda e clássica, cheia de estilo, assim podemos definir a nova armadura tricolor, que certamente conquistará não só os torcedores, como os fãs do clube", afirmou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

O Tricolor deve estrear a camisa neste domingo, contra o Nova Iguaçu, pela décima rodada do Campeonato Carioca. A bola rola para o duelo no Maracanã a partir das 16h (de Brasília).