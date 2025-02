Flamengo x Botafogo termina em confusão, socos e expulsões

Do UOL, no Rio de Janeiro

O clássico Flamengo 1 x 0 Botafogo, nesta quarta-feira (12), terminou em confusão, expulsões e jogador com a boca sangrando.

O que aconteceu

O empurra-empura entre os jogadores começou logo após o apito do árbitro para encerrar o jogo pela sétima rodada do Carioca.

Alexander Barboza e Gerson foram expulsos, pelo que foi possível perceber no gramado do Maracanã.

A confusão começou quando Barboza partiu para cima de Bruno Henrique. O atacante do Flamengo caiu no chão.

Gerson foi o primeiro a chegar para separar. Mas a confusão escalonou ainda mais.

No meio do caos, ainda foi possível perceber que o zagueiro Cleiton acertou um soco em Alexander Barboza, que também tentava atingir jogadores do Flamengo em outro momento.

Os times demoraram a sair do campo. E a gritaria e a confusão continuaram no túnel do Maracanã. A segurança e funcionários do Maracanã precisaram intervir.

O time do Botafogo chegou a sair antes do gramado, mas Barboza, Alex Telles e outros esperaram o Flamengo passar para trocar mais palavras de provocação e xingamentos.

Todo jogo é o mesmo cara, que desde o início do jogo ele começa, pega fora da bola, empurra, dá soco depois de a bola sair. E nunca é punido. Ou é punido sempre depois dos 30, 40 minutos. Para bom entendedor, basta isso que eu falei já. Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, sem querer citar Barboza

O Flamengo venceu por 1 a 0, assumiu a liderança da fase de classificação do Carioca.

Já o Botafogo ficou estacionado na sexta posição, precisando de resultados nas duas rodadas restantes para se classificar à semifinal.