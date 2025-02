Flamengo x Botafogo: horário e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em jogo atrasado pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O clássico acontece no Maracanã.

Onde assistir ao vivo? Band (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (Youtube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Este será o reencontro das equipes após a Supercopa, que terminou com título do Fla. O rubro-negro tenta assegurar a vaga na semifinal do Estadual e está em segundo, com 14 pontos, três a menos que o Volta Redonda. Um triunfo leva o time à ponta. O Botafogo é apenas o sexto, com 12 pontos, e pode passar o rival em caso de vitória.

O Flamengo chega de um empate com o Fluminense e não deve ter força máxima. O técnico Filipe Luís segue o planejamento de poupar jogadores durante o Carioca, mas terá os retornos de Arrascaeta e De la Cruz. Alex Sandro, machucado, está fora.

O Botafogo perdeu na última rodada e ainda tenta encontrar a melhor forma. Ainda sem treinador, a equipe terá na semana que vem a final da Recopa e busca recuperação até lá. Além da fase, o alvinegro também tem desfalques. Artur e Bastos estão fora.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi. Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Danilo ou Varela); Erick Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Botafogo: John; Vitinho (Mateo Ponte), Serafim (Danilo Barbosa), Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Matheus Martins, Lobato e Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria.

Flamengo x Botafogo - 7ª rodada do Carioca