Em jogo quente, Léo Ortiz marca, Flamengo vence o Botafogo e assume a ponta

Do UOL, no Rio de Janeiro

Em jogo quente, de reclamações e polêmicas, o Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã. A partida foi atrasada e válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca, marcando o reencontro dos rivais após a Supercopa. O alvinegro reclamou muito de uma não expulsão de De la Cruz.

O resultado deixa o Fla em primeiro lugar no Estadual. O rubro-negro tem 17 pontos, mesmo número do Volta Redonda, mas com melhor saldo. O Botafogo fica apenas em sexto, com 12, um de diferença do Sampaio Corrêa, que abre o G4. Faltam duas rodadas para o fim.

O gol do Fla foi marcado por Léo Ortiz. O zagueiro foi elogiado por Zico durante a semana, dizendo que ele era de "outro nível". Além disso, fez dupla de zaga com Danilo pela primeira vez. O ex-Juventus fez a estreia no Maracanã com o time misto de Filipe Luís.

O Botafogo segue bastante pressionado. Ainda sem um treinador, a equipe chegou à segunda derrota seguida.

Os dois times voltam a entrar em campo no sábado. O Flamengo tem clássico com o Vasco no Maracanã, às 21h45. O Botafogo encara o Boavista às 19h. O alvinegro se prepara para o jogo de ida da Recopa contra o Racing na quinta-feira.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi mais quente do que cheio de oportunidades. Com direito a várias reclamações e uma cotovelada de De la Cruz em Matheus Martins que os jogadores do Botafogo cobraram uma expulsão, o clássico foi disputado nesse sentido. O Flamengo ainda perdeu Juninho logo aos 11 minutos e precisou acionar Bruno Henrique no time misto que levou a campo.

O árbitro nem veio ver o VAR. O De La Cruz deixou o cotovelo na minha cara, bem na frente do bandeirinha. O bandeirinha viu e não comentou nada com o árbitro, mas é sempre assim. Matheus Martins no intervalo da partida

O Flamengo teve mais a posse de bola, mas não transformou isso em chances. Foram apenas duas boas chegadas, mas que não fizeram John trabalhar. Ofensivamente faltou criatividade, apesar de um início mais promissor. O Botafogo tentava chegar e se aproveitar dos erros, mas também não criou tanto. A melhor oportunidade foi com Alex Telles já nos acréscimos.

O segundo tempo voltou também quente, mas com melhores chances e bola na rede. Aos nove minutos, Léo Ortiz apareceu bem na área para colocar 1 a 0 para o Flamengo no placar. Na sequência, o Botafogo criou a melhor oportunidade até ali, mas Danilo apareceu para salvar. O jogo ficava mais interessante.

O Botafogo cresceu após o gol e tentou buscar o resultado. Danilo e Varela foram heróis do Flamengo, que chamava o rival para seu campo e ficou inseguro defensivamente. Para tentar fazer o tempo passar na reta final, a equipe mandante trocava passes sem grande perigo.

Lances importantes

Perdeu. Logo no primeiro minuto de jogo, Luiz Araújo deu um bom passe e deixou Juninho na cara do gol, mas o atacante chutou em cima de John e perdeu uma grande oportunidade.

Foi bem. Aos 23, o Fla saiu em contra-ataque rápido com lançamento de Matheus Cunha para Bruno Henrique. O atacante dominou, partiu sozinho e tentou o chute para o gol. A bola desviou e quase entrou.

Bonito lance. Aos 42, Bruno Henrique deu lindo drible em Barboza e entrou na área. Na sequência, porém, ele perdeu o controle e deixou sair.

Com segurança. Aos 46, após escanteio, a bola sobrou para Alex Telles na entrada da área. Ele pegou firme e Matheus Cunha precisou sair para fazer a defesa em dois tempos.

1x0. Aos nove minutos do segundo tempo, após cobrança de falta de Arrascaeta, Danilo cabeceou para o meio da área e Léo Ortiz chegou completando para abrir o placar.

Salvou. Aos 14, Savarino roubou a bola e cruzou na área. Matheus Cunha saiu mal e afastou pior ainda. Alex Telles ficou com a bola e bateu, mas Danilo chegou na hora certa para tirar.

Impressionante. Aos 28, Léo Ortiz perdeu a bola dentro da grande área e Cuiabano achou Igor Jesus. Ele recebeu livre e cabeceou no gol, vencendo Matheus Cunha, mas não Varela, que tirou em cima da linha.

Tirou. Aos 42, Rafael Lobato recebeu na esquerda e saiu em velocidade. Ele tentou bater para o gol e Matheus Cunha espalmou. Léo Ortiz afastou antes de o atacante receber o rebote.

Ficha técnica

Flamengo 1x0 Botafogo - 7ª rodada do Carioca

Data e hora: 12 de fevereiro de 2025, às 21h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: Luiz Araújo, De la Cruz, Allan, Bruno Henrique (FLA) Gregore, Marlon Freitas, Barboza (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Léo Ortiz (aos 9 minutos do segundo tempo)

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela; Allan (Evertton Araújo), De la Cruz (Gerson) e Arrascaeta (Michael); Luiz Araújo, Cebolinha (Pulgar) e Juninho (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

Botafogo: John; Vitinho (Mateo Ponte), Danilo Barbosa, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore (Patrick de Paula) e Marlon Freitas; Allan (Newton), Matheus Martins (Rafael Lobato), Savarino; Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria.