Flamengo supera o Botafogo, assume topo do Carioca e deixa rival sob risco em jogo com briga

O Flamengo não desperdiçou a segunda chance e assumiu a liderança do Campeonato Carioca nesta quarta-feira, ao ganhar um clássico ruim diante do Botafogo, adiado da sétima rodada, por 1 a 0, no Maracanã. Léo Ortiz definiu o triunfo apertado no segundo tempo.

O jogo terminou com briga generalizada entre as equipes. Jogadores do Botafogo não aceitaram provocação de rivais - Bruno Henrique tentou uma lambreta com a bola rolando - e partiram para tirar satisfação. Alex Teles invadiu o gramado e bateu boca com Gerson, Alexander Barbosa tentou desferir um soco e acabou sangrando, levando o revide do reserva flamenguista Cleiton. Gregore também sangrava. Os jogadores do botafogo ficaram no túnel esperando os flamenguistas.

Depois de falhar na primeira oportunidade ao ficar no 0 a 0 com o Fluminense, no fim de semana, o Flamengo aproveitou o jogo que tinha a menos para igualar os 17 pontos do Volta Redonda. Aparece na frente graças ao saldo de gols (13 a 1).

A festa rubro-negra aumenta ao deixar um concorrente direto ao título longe das semifinais. Com 12 pontos, o Botafogo fica na sexta colocação, mas apenas dois pontos do Vasco, o terceiro e um do Sampaio Corrêa, o quarto. O Nova Iguaçu também soma 13 pontos, em quinto.

Poupados na rodada passada, na péssima apresentação no clássico com o Fluminense (0 a 0), os meias De la Cruz e Arrascaeta voltaram para dar um toque de classe no meio. Por outro lado, Filipe Luís optou por descansar muitos titulares. Léo Pereira ficou no banco para a estreia de Danilo. Rossi, Pulgar, Gerson, Michael e Bruno Henrique completavam a lista de peças intocáveis a ganhar um respiro.

Do lado botafoguense, o ameaçado Carlos Leiria - completando 40 dias como interino enquanto o clube não acha um substituto para Artur Jorge - usou o que tinha de melhor para se vingar da decisão da Supercopa Rei, perdido há alguns dias para o time rubro-negro.

Assim como na decisão, o Flamengo saiu com tudo para o ataque e por muito pouco não abriu o placar logo no primeiro minuto. John, atento, salvou na batida de Juninho. Diferentemente do jogo do título, o ataque não tinha o herói Bruno Henrique desde o início. Poupado, o titular acabou lançado logo com 11 minutos, após lesão muscular no posterior da coxa de Juninho.

O susto fez Leiria dar enorme bronca nos botafoguenses. Com três volantes, a ordem do comandante era não dar espaços ao oponente. E a bronca surtiu efeito, com o jogo ficando chato e sem as equipes conseguirem produzir.

Os goleiros não trabalhavam, até Alex Telles, nos acréscimos, bater nas mãos de Matheus Cunha. Em jogo de baixa qualidade, os chuveirinhos eram uma decisão equivocada de ambos. Após etapa decepcionante, a parada do intervalo veio sob a esperança de ajuste dos treinadores por um espetáculo melhor.

Os comandantes optarem pela manutenção das equipes. Nervoso, os jogadores eram uma pancadaria só. Com tantas faltas, uma delas surtiria efeito logo aos nove minut

os. Arrascaeta cruzou para a área, o estreante Danilo desviou de cabeça e Léo Ortiz colocou o Flamengo em vantagem no placar para enorme festa das arquibancadas.

O gol de desvantagem obrigou o Botafogo a ser mais ousado. Atacando mais, ainda desorganizado, o time começou a dar perigosos contragolpes ao rival. Mas faltava capricho aos comandados de Filipe Luís, que colocou Gerson para segurar mais a bola.

Carlos Leiria resolveu queimar todas as suas trocas e viu a primeiro grande oportunidade de empate surgir. Cuiabano cruzou na cabeça de Igor Jesus, que já se preparava para celebrar, mas viu Varela salvar em cima da linha. Matheus Cunha ainda salvou a bomba de Savarino no fim, garantindo a liderança.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X o BOTAFOGO

FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Varela; Allan (Evertton Araújo), De La Cruz (Gerson) e Arrascaeta (Michael); Luiz Araújo, Juninho (Bruno Henrique) e Everton Cebolinha (Pulgar). Técnico: Filipe Luís.

BOTAFOGO - John; Vitinho (Mateo Ponte), Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore (Newton), Marlon Freitas e Allan (Patrick de Paula); Savarino; Igor Jesus e Matheus Martins (Rafael Lobato). Técnico: Carlos Leiria (Interino).

GOL - Léo Ortiz, aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Araújo, Bruno Henrique, De La Cruz e Allan (Flamengo); Gregore, Alexander Barboza e Marlon Freitas (Botafogo).

CARTÕES VERMELHOS - Gerson (Flamengo) e Alexander Barboza (Botafogo).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia.

RENDA - R$ 1.750.632,50.

PÚBLICO - 33.475 presentes.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).