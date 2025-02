Flamengo demite Gustavo de Conti e anuncia a chegada de Sergio Hernández para o time de basquete

Nesta quarta-feira, o Flamengo anunciou mudanças no comando do time de basquete. O treinador Gustavo de Conti foi demitido após seis anos no Rubro-negro e vai ser substituído pelo argentino Sergio Hernández.

Ao longo de sua passagem no comando do Flamengo, entre 2018 e 2025, Gustavo de Conti conquistou 14 títulos, incluindo três conquistas do NBB (2017/18, 2018/19 e 2020/21), uma Champions League das Américas (2021) e uma Copa Intercontinental (2022). Seu último troféu foi a Copa Super 8, vencida no último dia 8 de fevereiro.

Agora, o Flamengo vai ser comandado pelo treinador argentino Sergio Hernández, que tem quatro participações em Jogos Olímpicos (2006, 2008, 2016 e 2020) com a seleção da Argentina e conquistou a medalha de bronze em Pequim 2008.

¡Bienvenido, profe! ?? Medalha de bronze em Pequim, Sergio "Oveja" Hernández é o novo técnico do #FlaBasquete. Sucesso! pic.twitter.com/lwNUiLI3Ei ? Time Flamengo (@TimeFlamengo) February 12, 2025

"Chegar ao Flamengo é realizar um objetivo na minha carreira como treinador. Amo o basquete sul-americano, que me deu os primeiros grandes ídolos, muitos deles brasileiros e, entre eles, vários que jogaram no Flamengo. Sempre tive consciência da grandeza do Flamengo, afinal, o clube foi a casa de ninguém menos do que Oscar Schmidt", disse Sergio Hernández ao site oficial do Flamengo.

A estreia do novo treinador vai acontecer no dia 28 de fevereiro, às 20 horas (de Brasília), quando o Flamengo recebe o Pato Branco, pelo NBB. Até lá, o Rubro-negro vai seguir sendo comandado pelo interino Fernando Pereira.

"Espero transmitir minha identidade ao time. Gosto de um basquete dinâmico, agressivo, com uma defesa compacta que force erros do adversário e ataque em transição. Ao mesmo tempo, temos que ter paciência e inteligência para tomar as melhores decisões em cada ataque. Estou muito motivado e ansioso para começar esse novo desafio com o Flamengo", finalizou Sergio Hernández.

No NBB, o Flamengo tem 37 pontos e 76,2% de aproveitamento, em 21 jogos.