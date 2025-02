Flamengo anuncia a saída de Gustavo Conti e a chegada de treinador argentino para o basquete

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira uma mudança no comando técnico da equipe de basquete. No clube desde 2018, Gustavo Conti foi liberado e vai dar lugar ao argentino Sérgio Hernández, também conhecido por Oveja, que tem chegada prevista para sexta-feira.

Em seu site oficial, o clube apresentou o reforço e destacou a sua carreira à beira da quadra. "Na sexta-feira, o Flamengo recebe o novo treinador, o argentino Sérgio Hernández, conhecido como Oveja. Com uma trajetória vitoriosa e uma filosofia de jogo consolidada, Hernández chega para dar início a um novo ciclo do basquete rubro-negro. Medalhista olímpico, o técnico acumula conquistas e experiência no cenário internacional", disse texto sobre o novo comandante.

Hernández comentou sobre a mudança e encara a sua vinda para o Rio como mais um desafio em sua carreira, que conta com quatro participações em Jogos Olímpicos e uma medalha de bronze em Pequim.

"Chegar ao Flamengo é realizar um objetivo na minha carreira como treinador. Amo o basquete sul-americano, que me deu os primeiros grandes ídolos, muitos deles brasileiros, e vários deles jogaram no Flamengo", afirmou o novo comandante.

Oveja chega em um momento decisivo. O time rubro-negro é o vice-líder da temporada regular com 16 vitórias e cinco derrotas e só está atrás do Minas. O clube também disputa a Liga dos Campeões das Américas). A estreia do treinador argentino está programada para acontecer no dia 28 deste mês, contra o Pato Branco.

Sobre o estilo de jogo, ele disse que pretende implantar logo a sua identidade na forma de a equipe atuar. "Gosto de um basquete dinâmico, agressivo, com defesa compacta, que force erros do adversário e ataque em transição", comentou.