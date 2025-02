Flaco López afasta ansiedade após 1° gol pelo Palmeiras e tenta recuperar espaço com Abel

O atacante Flaco López fez seu primeiro gol pelo Palmeiras nesta temporada no empate por 1 a 1 com o Água Santa, no último domingo, no Mané Garrincha. O argentino afastou a ansiedade com a primeira marcação no ano e agora mira retomar espaço com Abel Ferreira.

Flaco López começou o ano em baixa. Conforme revelado pelo treinador, o centroavante se reapresentou com um estado físico avaliado abaixo do ideal após perder 5kg de massa durante as férias. Desde então, vinha tentando se recuperar para estar à disposição em melhores condições.

Nesta temporada, Flaco disputou quatro jogos pelo Palmeiras, de oito possíveis. Assim, dos cinco aos quais foi relacionado, foi titular em três (Noroeste, Novorizontino e Água Santa) e saiu do banco de reservas em um deles (contra o Red Bull Bragantino).

Artilheiro do Paulista em 2024, Flaco precisou de quatro partidas para "desencantar". O camisa 42 anotou o go que abriu o placar no empate por 1 a 1 com o Netuno, pela oitava rodada do Paulista. Neste compromisso, disputou os 90 minutos pela primeira vez.

"Estava precisando de um gol, estava um pouco ansioso. Pessoalmente, eu voltei um pouco atrás dos meus companheiros e hoje estou conseguindo, pouco a pouco, voltar ao meu melhor estado físico. É normal, é um início de ano com muitos jogos. É continuar trabalhando. Estamos muito focados, concentrados nas coisas que temos que fazer e, se Deus quiser, vamos ganhar esses jogos que faltam e conseguir a classificação", disse Flaco.

Flaco começou o ano disputando posição com Rony, Thalys e Luighi. Abel Ferreira chegou a declarar, me determinado momento, que o melhor jogador do setor que o Verdão tinha à disposição era Thalys, que foi promovido ao grupo de apoio neste ano e já tem dois gols marcados pelo profissional.

O Palmeiras ligou o alerta no último fim de semana ao terminar a rodada em terceiro lugar do Grupo D, fora da zona de classificação às quartas do Estadual. O Verdão tem 13 pontos, atrás de São Bernardo (16) e Ponte Preta (15). Os comandados de Abel entram em campo nesta quinta-feira para enfrentar a Inter de Limeira, às 19h30 (de Brasília), no Major Sobrinho.