Ex-presidente do Bayern de Munique diz que "sonha com Wirtz"

Nesta quarta-feira, Uli Hoeness, presidente honorário e ex-mandatário do Bayern de Munique, disse que sonha com a contratação do meia alemão do Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, em entrevista ao t-online.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Florian Wirtz (FW) (@flowirtz)

Porém, o ex-presidente do Bayern de Munique foi realista sobre as chances da vinda do meia alemão. "Se eu tivesse um sonho, diria que Florian Wirtz devia ir ao Bayern. Mas diria que as chances são só de 10%... Ele tem um contrato longo e o Bayer faz jogo duro por ele", disse Uli Hoeness.

Ainda na entrevista, Uli Hoeness contou um pouco sobre o futuro do Bayern de Munique em relação ao mercado de transferências. "A principal meta é a renovação dos contratos. Temos diversos jogadores para estender o vínculo e, após isso, vamos ver se temos fundos necessários para trazer novos atletas. Porém, pelo que vejo agora, não temos tanto dinheiro para fazer grandes compras. E não adianta vender, o que realmente importa é o lucro".

Apesar de haver um interesse confirmado do Bayern de Munique por Florian Wirtz, as renovações contratuais são uma grande despesa para a equipe da Baviera. Neuer e Davies renovaram com o clube, além das planejadas extensões de vínculo de Kimmich e Musiala. Contudo, a possível venda de jogadores na mesma posição, como Coman ou Gnabry, pode abrir caminho para uma chance da ida de Wirtz ao maior campeão nacional.

Florian Wirtz, de apenas 21 anos, foi o craque do Campeonato Alemão em 2024, após ser o destaque no título alemão do Bayer Leverkusen. Na atual temporada, o atleta é novamente o destaque do clube, que está nas oitavas de final da Liga dos Campeões e na segunda posição do Campeonato Alemão, com 46 pontos, oito atrás do Bayern de Munique.