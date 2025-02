Duelo de camisas 10: PVC mostra diferenças entre Memphis e Neymar em campo

Protagonistas do clássico deste quarta-feira (12) entre Corinthians e Santos, Neymar e Memphis Depay representam dois estilos diferentes de camisas 10, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Tem o camisa 10 ponta de lança, que é o Neymar, quase um segundo atacante -- ele fecha atrás do volante e encosta no Tiquinho Soares; e tem o camisa 10 do Corinthians que é meio Roberto Dinamite, que era camisa 10, mas era centroavante, e o Depay é atacante.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista destacou que o Corinthians terá dois camisas 10 em campo, uma vez que Garro, embora tenha perdido o número para Depay, atua como o clássico meia-armador.

Tem três tipos de camisa 10 hoje: o 10 como Neymar é tipo o Zico, mais goleador; o Garro é o 10 tipo Ademir da Guia, tipo Rivelino, que organiza, que cadencia, que dá o ritmo do jogo; e no meio disso tem o camisa 10 que não é 10, porque o Depay só veste a camisa 10 pelo símbolo que ela representa, mas ele não é nem ponta de lança, nem meia-armador.

Paulo Vinícius Coelho

O Corinthians recebe o Santos às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Paulistão, na estreia de Memphis como novo camisa 10.

O Timão tem a melhor campanha do campeonato e lidera o grupo A com 22 pontos.

O Peixe ainda não venceu desde a reestreia de Neymar e está na terceira colocação do grupo B com 9 pontos, assim como a segunda colocada, a Portuguesa.

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra: