Duelo com o Velo Clube pode marcar estreia de Wendell pelo São Paulo

Wendell pode estrear pelo São Paulo nesta quinta-feira, contra o Velo Clube, às 21h30 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O lateral esquerdo começou a treinar com o elenco na última semana, mas já vinha trabalhando regularmente no Porto, clube ao qual pertencia. Por isso, Wendell tem boas chances de receber seus primeiros minutos no confronto desta quinta-feira.

Wendell já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, ou seja, não há qualquer burocracia que o impeça de ir a campo. A única forma de ele ainda não ser utilizado na quinta-feira é se o técnico Luis Zubeldía achar que ainda não está em condições de atuar.

Caso Wendell ainda não esteja apto fisicamente para entrar em campo, Patryck Lanza deverá ser a escolha de Luis Zubeldía para a lateral esquerda do São Paulo contra o Velo Clube.

Wendell desembarcou no Brasil com status de titular, apesar de Enzo Díaz, atual dono da posição, ter se adaptado rapidamente ao São Paulo e dado conta do recado neste início de temporada.

O lateral esquerdo começou a negociar com o São Paulo no ano passado, após conhecer o presidente Julio Casares na Copa América. O mandatário tricolor foi chefe de delegação da Seleção Brasileira, e Wendell foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para disputar a competição nos EUA.