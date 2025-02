Destaque em desarmes, Veron quer ajudar Neymar sem a bola para fazê-lo brilhar no Santos

Apresentado como reforço do Santos nesta terça-feira, na Vila Belmiro, o atacante Gabriel Veron se diz entusiasmado para jogar ao lado de Neymar. Mais do que isso, o jogador quer ajudar o craque a brilhar com a camisa do Peixe.

Apesar de jogar no ataque, Veron valorizou o comprometimento defensivo e o trabalho sem a bola em sua primeira entrevista coletiva como atleta do Santos. Ele, inclusive, se destacou no quesito desarmes na última edição do Campeonato Brasileiro, pelo Cruzeiro. Foram, ao todo, 25 roubadas de bola, oito interceptações e 15 cortes em 27 partidas.

O novo camisa 70 se diz preparado para correr por Neymar e não vê o ofício como um problema.

"Temos sempre que pensar em gols. Infelizmente não passei de dez, mas trabalho todos os dias para passar. Não são só gols, temos mais coisas para fazer. Não se fala da marcação, da recomposição. Isso deveria ser mais valorizado. Tenho certeza que essa temporada vai ser ótima para mim e para o Santos", afirmou.

"Sempre fiz isso, sempre voltei para marcar. Isso não vai ser problema para mim. O Neymar pela qualidade que tem vai decidir muitos jogos para nós, também posso ajudar ele com isso. Não tem como não me imaginar dividindo o campo com Neymar. Ainda não tive uma conversa com ele, pretendo ter. A gente aprende bastante só assistindo", acrescentou.

Gabriel Veron pode atuar pelos dois lados do campo ou até como falso 9. A tendência, entretanto, é que ele fique mais pela direita, setor mais carente do ataque alvinegro.

"Já conversei com o mister. Jogo dos dois lados, já joguei como um 10 também, mas fiz pouco essa função no profissional. Me sinto bem jogando pelos lados, até como um falso 9, mas devo jogar mais pelo lado direito", disse.

O jogador, contudo, ainda não está à disposição do técnico Pedro Caixinha. Ele chegou ao Santos com um desequilíbrio muscular e vinha fazendo um trabalho de fortalecimento antes de passar a treinar com o elenco. Ele iniciou as atividades ao lado dos companheiros nesta terça e ainda não dá prazo para estrear, mas garante que estará em campo logo mais.

"Esse desequilíbrio que tenho é natural por eu ter tido muitas lesões. No Cruzeiro cheguei da mesma forma. Mas aqui o caminho vai ser menor, porque eu já estava treinando. Ainda não sei quando vou jogar, mas já volto a treinar normal hoje. Vou ficar disponível logo", concluiu.

Ainda sem Veron, o Santos retorna a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Corinthians. O clássico está agendado para as 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O Peixe, no momento, está fora da zona de classificação à próxima fase do Estadual. O time ocupa a terceira posição do Grupo B, com nove pontos, mesma pontuação da segunda colocada Portuguesa. O líder é o Guarani, com 10. Já o Bragantino, lanterna com oito, completa a chave.