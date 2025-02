Democrata x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo pelo Mineiro

Democrata e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira (12), às 19h45 (de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

Onde assistir ao vivo? Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Cruzeiro lidera o Grupo C com 11 pontos. Já o Democrata é o último colocado do Grupo B com oito pontos somados.

A Raposa vem de uma derrota no clássico. No fim de semana, a equipe celeste foi derrotada por 2 a 0 pelo Atlético-MG, no Mineirão, em jogo marcado pela expulsão de Gabigol.

O Democrata se recuperou e vem de duas vitórias seguidas. A equipe de Governador Valadares venceu Uberlândia e Aymorés por 1 a 0.

Democrata x Cruzeiro -- Campeonato Mineiro