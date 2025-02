Decepcionado! Treinador de Strickland faz alerta em tom de ameaça ao pupilo; entenda

A performance pouco inspirada de Sean Strickland na luta principal do UFC 312, no último sábado (8), não agradou nem mesmo o seu próprio técnico. Em entrevista ao 'The Ariel Helwani Show', Eric Nicksick não escondeu sua frustração com o desempenho apresentado pelo lutador americano na derrota para Dricus du Plessis, em disputa pelo título dos médios (84 kg) do Ultimate, e fez um alerta ao pupilo.

Líder da academia 'XTreme Couture' e treinador principal do ex-campeão, Nicksick se mostrou especialmente decepcionado com a postura apática de Strickland durante o combate contra Du Plessis, principalmente por ter se tratado de uma disputa que podia colocar novamente o americano no trono da divisão até 84 kg do Ultimate. Para o profissional, seu pupilo errou ao não mostrar senso de urgência e tentar mudar o panorama do duelo contra o sul-africano mesmo estando em desvantagem na pontuação.

Visivelmente incomodado, o treinador ainda aproveitou a oportunidade para mandar um recado - em tom de ameaça - para o polêmico lutador americano. Na visão, seu pupilo precisa ser sincero consigo mesmo e com os outros, e decidir se pretende fazer os sacrifícios necessários para voltar a competir pelo topo da categoria ou se está conformado com apenas entrar no octógono por um bom salário.

"Foi difícil. Não nos esqueçamos que era uma luta de título. Eu levo essas lutas de título muito a sério. Fiquei muito decepcionado. Eu fiquei decepcionado com o resultado completo e com toda a luta como um processo. Achei meio sem graça. Eu acho que ele precisa avaliar o que ele quer fazer nesse esporte. Se for só ganhar dinheiro, ótimo. Nos avise. Eu quero treinar campeões mundiais, então minha motivações são diferentes. Acho que só aparecer e fazer aquilo, e não sustentar, para mim foi meio que desmotivador", disparou Nicksick.

Futuro de Strickland

Depois de perder pela segunda vez para Dricus du Plessis, Sean Strickland deve ter dificuldade para se credenciar novamente para uma disputa de título no peso-médio do UFC, pelo menos enquanto o sul-africano seguir como campeão. Sendo assim, o futuro do americano pode passar por uma revanche contra Israel Adesanya, como sugerido pelo próprio 'DDP', ou um duelo com o brasileiro Caio Borralho, em ascensão na categoria.