Cruzeiro busca a contratação de João Victor, do Vasco

A diretoria do Cruzeiro tenta adquirir um novo zagueiro para o elenco da temporada 2025. João Victor, do Vasco, recebeu uma oferta para defender a equipe mineira.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge. Os contatos do Cruzeiro são feitos diretamente com o empresário Paulo Pitombeira.

A intenção do Cruzeiro é repor a vaga de João Marcelo. Recentemente, o jogador passou por uma cirurgia no joelho e terá uma longa recuperação na temporada - não é certa a volta do atleta aos jogos em 2025.

Com passagem por Corinthians e Benfica, João Victor chegou ao Vasco no ano passado e entrou em campo pelo clube em 42 oportunidades, contribuindo ofensivamente com 1 gol e 2 assistências.